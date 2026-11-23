Ester Muñoz, 41 años: "Feijóo no viene a grabar vídeos de TikTok como Sánchez, sino a cosas más serias y arreglar España"

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LO ESENCIAL Las claves Ester Muñoz contrapone la sobriedad en la gestión de Alberto Núñez Feijóo frente a la sobreexposición mediática y la propaganda de Pedro Sánchez. La portavoz del PP critica el ambiente agresivo y la crispación en el Congreso, acusando a Sánchez de buscar la división social para mantenerse en el poder. Muñoz advierte de que la izquierda intentará chantajear al próximo gobierno con violencia en las calles si pierde las elecciones. El plan del PP busca rebajar impuestos, frenar la okupación y facilitar el acceso a la vivienda centrando la política en el bienestar de los ciudadanos.

Ester Muñoz, diputada y portavoz del Partido Popular en el Congreso, analizó en el pódcast Quorvm el modelo de liderazgo que propone Alberto Núñez Feijóo. La dirigente leonesa contrapuso la sobriedad en la gestión pública frente a la sobreexposición mediática que domina la presidencia de Pedro Sánchez.

La portavoz defendió la solvencia institucional del dirigente gallego frente a la propaganda gubernamental: "Él no se hará vídeos superguay en Moncloa como los que le hacen a Sánchez; hará cosas mucho más serias como que las clases medias recuperen su nivel de vida".

Muñoz insistió en que los ciudadanos están hartos de tanta bronca y necesitan volver a la calma. Bajo su criterio, la gente normal pide que los políticos resuelvan problemas de la calle, dejen de crispar el ambiente y abandonen los constantes escándalos judiciales que hoy salpican al Gobierno.

En la charla describió la agresividad que se respira en el Congreso cada miércoles: "Hay días que está completamente fuera de sí, se ríe de Feijóo, le humilla; es como el típico adolescente que le hace bullying a alguien en el cole". Aquel comportamiento refleja a su entender pura soberbia.

La diputada criticó también que el presidente busque dividir a la sociedad para mantenerse en el poder a toda costa. Para ella, esa estrategia de crispación solo sirve para tapar la falta de apoyos parlamentarios y la incapacidad para sacar adelante leyes que de verdad ayuden a las familias trabajadoras.

Avisa sobre la izquierda

Frente a ese estilo, Muñoz recalcó el papel del líder popular: "Feijóo no ha venido para tener una carrera política de 20 años por delante; él sabe que el tiempo que le den los españoles lo dedicará a arreglar las cosas", reflexiona sobre una etapa pensada para ofrecer soluciones.

Por otro lado, la política advirtió del ambiente hostil que intentará crear la izquierda si pierde las elecciones, advirtiendo de forma directa ante futuras protestas: "Siendo conscientes de que van a intentar chantajear al próximo gobierno con violencia en las calles, hay que ser más firmes y decididos que nunca".

El plan del PP pasa por lograr acuerdos útiles en el Congreso para eliminar normas que ahogan la economía y bajar impuestos clave. Su objetivo se centra en facilitar la vivienda, frenar la okupación y dar tranquilidad a los autónomos y pequeños empresarios de nuestro país.

La visión de Ester Muñoz resume el compromiso de cambiar el ruido partidista por un trabajo discreto y eficaz. Dejar atrás la propaganda vacía para centrarse en los bolsillos y el bienestar cotidiano de los ciudadanos representa el único camino para superar la fractura y levantar de nuevo España.