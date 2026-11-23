El presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez. Jesús Hellín Europa Press

Confirmado: con los 50.000 euros para vivienda de Pedro Sánchez no podrás venderla a precio libre de mercado

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LO ESENCIAL Las claves El programa 'Tu casa' ofrece préstamos ICO de hasta 50.000 euros (el 20% del valor del inmueble) al 0% de interés para la compra de la primera vivienda habitual, sin límite de edad. La ayuda no es a fondo perdido ni exime de solicitar una hipoteca bancaria: exige la devolución del importe tras una carencia inicial ligada al préstamo principal. Las viviendas acogidas al programa quedan limitadas de forma permanente en el Registro de la Propiedad, impidiendo su venta a precio libre de mercado o su alquiler sin topes oficiales.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha lanzado el programa ‘Tu casa’. Así quedó aprobado en el Real Decreto-ley 29/2026. Uno de los puntos clave es que ofrece hasta 50.000 euros al 0% de interés y sin comisiones para la adquisición de vivienda.

José Madera, bróker hipotecario, ha analizado en LinkedIn las consecuencias que tiene este programa para quienes buscan su primer hogar.

Te contamos los puntos clave: a quién va dirigido, si son 50.000 euros para todos por igual, y si es una subvención a fondo perdido, entre otros aspectos.

Beneficiarios

La primera pregunta que se hacen los ciudadanos es a quién va dirigido este programa. Para empezar, es una línea del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para comprar la vivienda habitual.

“La gran noticia es que no hay límite de edad. Da igual si tienes 28 o 45 años, siempre que sea tu primera casa”, apunta José Madera.

Y la segunda es si esos 50.000 euros se dan para todos por igual. “No siempre. El tope será la menor de estas dos cifras: el 20% del precio de compra o 50.000 euros. Si el piso cuesta 180.000 euros, el máximo será 36.000 euros. Para alcanzar los 50.000 euros, la vivienda debe costar al menos 250.000 euros”, matiza el bróker hipotecario.

Como no hay dos sin tres, el experto indica si se trata de una subvención o dinero a fondo perdido. “Para nada. Aunque sea al 0%, es deuda y hay que devolverla. Tendrás una carencia ligada a tu hipoteca (hasta 30 años) para no ahogarte pagando dos cuotas a la vez, y después hasta 10 años para amortizar hasta el último céntimo.”

Otro punto reseñable es que hay que pedir una hipoteca bancaria. “Ojo. El banco no está obligado a dártela por tener esta ayuda. Estudiará tu perfil como siempre”.

Y matiza: “Si tus padres te hacen una donación para ayudar, no te excluye, siempre que haya hipoteca de por medio.

Precio de venta

Uno de los puntos más importantes del programa tiene que ver con el precio de venta si, más adelante, se decide poner en el mercado esa vivienda.

“La vivienda queda sujeta de forma permanente (inscrita en el Registro de la Propiedad) a un precio máximo de venta. Si en 10 o 15 años quieres vender para comprar algo más grande, no podrás vender a precio libre de mercado”, remarca José Madera.

Y añade: “El máximo será lo que pagaste tú actualizado solo con el IPC (más reformas acreditadas). Y esta restricción no desaparece aunque pagues toda la hipoteca y devuelvas el préstamo público. Además, si la alquilas, la renta también estará limitada por los índices oficiales”.

Otra cuestión relevante es si se puede adquirir una casa para, posteriormente, ponerla en alquiler. “El programa no está pensado para eso. La normativa exige que sea tu vivienda habitual”, sostiene el experto.