Willy, dueño de un bar: "La inversión inicial fue de unos 40.000 €, de un menú de 20 € solo puedo sacar 8 de beneficio"

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LO ESENCIAL Las claves Willy, dueño de un restaurante uruguayo, abrió su local con una inversión inicial de 40.000 euros reuniendo su paro capitalizado y un préstamo bancario. De un menú del día de 20 euros solo logra obtener unos 8 euros de beneficio, viéndose muy mermado por el coste de materias primas y suministros. El hostelero denuncia la alta presión fiscal y las agotadoras jornadas laborales que realiza, las cuales se extienden desde las 9 de la mañana hasta la madrugada. Su negocio estuvo a punto de cerrar mientras estuvo dos meses en coma por COVID, salvándose únicamente gracias a que sus hijas mantuvieron el local abierto.

Emprender en el sector de la hostelería en España representa una carrera de fondo donde los márgenes reales distan mucho de las expectativas iniciales. Pese a que bares y restaurantes sostienen gran parte de la actividad cotidiana, los pequeños propietarios asumen un volumen de gastos fijos que condiciona su rentabilidad.

Para muchos autónomos, abrir las puertas de un local exige agotar todos sus recursos financieros acumulados. Entre traspasos, reformas y licencias municipales, el desembolso inicial obliga a recurrir al endeudamiento bancario para compensar la falta de liquidez en los primeros compases del negocio.

Willy, propietario de un restaurante de cocina uruguaya, explica la fórmula que le permitió iniciar su proyecto: "La inversión que hice fueron unos 40.000 euros", recuerda. "Yo cobré todo el paro junto, tenía dos años y lo unifiqué, y el resto lo pedí en el banco presentando un proyecto".

Aunque el volumen de clientes pueda parecer suficiente a simple vista, la rentabilidad queda mermada por el coste de las materias primas y los suministros energéticos. El margen comercial neto se estrecha al repercutir los gastos de personal, alquiler y mantenimiento de las instalaciones.

El hostelero detalla lo que puede obtener a diario en su local: "Un menú anda por los 20 euros con plato, bebida, café y postre; de beneficio tengo a lo mejor la mitad, unos 8 euros de cada 20". Además, añade: "A los refrescos les gano más que a la cerveza".

Ese beneficio bruto por menú debe absorber las liquidaciones tributarias y las cuotas de autónomos. Willy lamenta la presión fiscal que asfixia a los pequeños empresarios del gremio: "No gano dinero porque se paga impuesto tras impuesto; te cobran hasta por respirar. Se lo lleva Hacienda, los empleados o los impuestos".

A la estrechez económica se suma un ritmo de vida implacable marcado por la falta de descanso y la imposibilidad de conciliar la vida laboral y familiar. El propietario ilustra la dureza de su rutina al frente del local: "Un día normal mío va desde las 9 de la mañana hasta las 3 o 4 de la mañana".

Resistencia familiar

El impacto de cualquier imprevisto de salud se convierte en una amenaza directa de cierre para quienes dependen de sus propias manos. En los momentos más críticos, la continuidad del proyecto descansa en el compromiso de la familia para no perder la inversión depositada.

Willy recuerda con crudeza el episodio que estuvo cerca de acabar con su restaurante durante la pandemia: "Tuve COVID y me tocó estar en coma casi dos meses. El bar estuvo un mes cerrado y gracias a mis hijas sobrevivió; si no lo hubieran abierto para pagar las cuentas, ya lo hubiera entregado", concluye.