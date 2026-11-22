La actriz Sandra Ortiz afirma que en Canadá es más fácil ahorrar que en España. Imagen cedida.

Sandra, 34 años: "No volví a España porque el alquiler te ahoga; en Canadá pagas 1.500€ por un piso, pero da para vivir"

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LO ESENCIAL Las claves Sandra Ortiz, actriz afincada en Vancouver, destaca que en Canadá la relación entre el coste de vida y los salarios está mucho más equilibrada que en España. A pesar de los altos alquileres en ambos países, el salario medio anual en Canadá supera en un 70 % al español, permitiendo mayor capacidad de ahorro. La artista señala el elevado coste del supermercado en Vancouver como uno de los mayores impactos económicos al mudarse. Vancouver, conocida como la 'Hollywood del Norte', ofrece mayores presupuestos en la industria audiovisual, garantizando tarifas mínimas por convenio más elevadas para los actores.

"En Canadá la gente vive, no sobrevive". Así resume Sandra Ortiz las diferencias socioeconómicas entre España y el país norteamericano. Tras un año viviendo en Vancouver, la actriz destaca las múltiples disparidades entre ambas naciones.

"Aquí la balanza entre lo que cuesta la vida y lo que se gana está mucho más equilibrada", afirma en declaraciones para EL ESPAÑOL. "Viví ocho años en Madrid antes de mudarme a Canadá y te aseguro que la mayoría de los meses ahorrar 50 euros ya era un logro", confiesa.

Según la artista, ambos países comparten un aspecto social: el elevado precio de la vivienda. "Sin embargo, la economía canadiense te permite pagar una vivienda y seguir teniendo vida, mientras que en España el alquiler se ha convertido en un pozo sin fondo", matiza.

Prueba de ello es la diferencia salarial. Según los últimos informes del mercado laboral y portales de migración canadiense, allí el salario medio anual se sitúa en torno a los 74.800 dólares canadienses brutos al año, unos 50.100 euros.

En España, el salario bruto medio anual es de unos 29.540 euros, según los datos de mediados de 2026 del Instituto Nacional de Estadística (INE). Por tanto, la brecha es de un 70 % más en favor del sueldo canadiense.

"En Vancouver, el ahorro depende de tus decisiones personales; en Madrid, muchas veces no depende de ti, sino de un mercado que no te deja margen de maniobra", expone Ortiz.

No obstante, admite que la primera vez que entró en un supermercado canadiense casi se echa a llorar: "Le dije a mi pareja que no íbamos a durar ni un mes". "El precio de los lácteos o productos frescos era una locura, 60 gramos de queso costaban 15 dólares", ejemplifica.

Actriz en 'Hollywood North'

Vancouver es una gran oportunidad para el desarrollo profesional de actrices y actores. Y es que en dicha ciudad se ruedan tantas películas que es comúnmente llamada la Hollywood del Norte.

Sandra Ortiz, que ha participado en series como Valeria, también señala las múltiples diferencias entre ganarse la vida como actriz en España y en Canadá: "La brecha salarial es enorme y responde a una cuestión puramente estructural, en América del Norte la industria invierte a otra escala".

"Aquí, los presupuestos por episodio a menudo triplican a los europeos, eso hace que por convenio la tarifa mínima diaria de un actor con una sola frase ya supere los 750 dólares", explica.

Sin embargo, Ortiz confirma que —como pasa a menudo con su profesión — hay rachas en las que no se trabaja en rodajes: "No se me caen los anillos, el pluriempleo y buscarte la vida es la verdadera red de seguridad de un actor".