Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, en el Palacio de la Moncloa. Eduardo Parra / Europa Press

Portugal da una lección a España con el impuesto de sucesiones: los hijos y cónyuges heredan sin tributar

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LO ESENCIAL Las claves Portugal mantiene exentos del impuesto de sucesiones a familiares directos como cónyuges, hijos, nietos, padres y abuelos. Los herederos colaterales en el país luso, como hermanos o sobrinos, tributan con un tipo fijo del 10% mediante el impuesto del timbre. En España, el tributo es estatal y progresivo con tipos de entre el 7,65% y el 34%, aunque está cedido a las comunidades autónomas. Comunidades como Madrid, Andalucía o Galicia aplican bonificaciones del 99%, lo que genera diferencias fiscales según la residencia del fallecido.

Recibir una herencia en España puede ser un auténtico quebradero de cabeza financiero. Aunque heredar lo que han cosechado nuestros padres durante toda una vida debería ser algo natural, la factura fiscal a menudo ennegrece el momento.

Especialmente en nuestro país, donde el impuesto de sucesiones es un tributo gestionado por las comunidades autónomas y, como tal, varía según donde viviera el fallecido. Sin embargo, en Portugal la realidad es muy distinta: los familiares directos están exentos de dicho impuesto.

En nuestro país vecino, las herencias se rigen por un principio claro de protección patrimonial. Tal como destacan informes de consultoras financieras como Henry Kent, Portugal eliminó el clásico impuesto de sucesiones y lo integró en el tributo del timbre.

Familiares directos, exentos

La gran ventaja de este modelo es que cónyuges, hijos, nietos, padres y abuelos están totalmente exentos de pagar este impuesto.

En el Estado luso, heredar una vivienda, dinero en cuenta o bienes familiares de un cónyuge o un padre no cuesta ni un solo euro en impuestos para estos herederos directos.

Eso sí, los familiares colaterales como los hermanos o sobrinos, o las personas sin parentesco, sí deben pagar un tipo fijo del 10%. Se trata de un modelo sencillo y libre de sustos para el núcleo familiar.

Cuando cruzamos la frontera, la situación es completamente opuesta. En España, el impuesto de sucesiones es estatal y progresivo. Las primeras tasas oscilan entre el 7,65 % y el 34 %. Pero el gran desajuste radica en la cesión del tributo a las comunidades autónomas.

El impuesto en España

Esto genera una gran brecha fiscal, ya que pagarás más o menos según la residencia del fallecido. En los últimos años, muchas regiones han intentado aliviar la carga fiscal que representa este impuesto.

Madrid, Andalucía, Galicia, Murcia, Castilla y León y la Comunidad Valenciana aplican bonificaciones del 99 % para cónyuges e hijos. Otras como el País Vasco o Navarra establecen mínimos exentos de hasta 400.000 y 250.000 euros, respectivamente.

Pese a estas múltiples rebajas fiscales, el sistema en España sigue obligando a liquidar el tributo, a revelar una burocracia densa y a conformarse con una desigualdad territorial a menudo incomprensible.

Portugal, con su exención total y directa desde la base para hijos y cónyuges, demuestra que otra forma de gestionar el relevo patrimonial es posible, convirtiéndose en el espejo en el que muchos contribuyentes españoles miran con indudable envidia.