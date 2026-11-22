Plácido, dueño de un bar: "Puedo pagar 2.200 euros brutos a una persona que esté capacitada, pero no vienen"

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LO ESENCIAL Las claves Hosteleros de la Comunidad de Madrid afirman tener serias dificultades para cubrir puestos de trabajo a pesar de ofrecer salarios que alcanzan o superan los 2.000 euros brutos al mes. El turno partido, la falta de días libres el fin de semana y la imposibilidad de coger vacaciones en verano se señalan como los principales obstáculos para la contratación. Empresarios del sector denuncian la fuga de empleados tras formarlos y las prácticas de 'competencia desleal' entre establecimientos para captar personal capacitado. Por su parte, trabajadores del sector critican que las extensas jornadas dificultan gravemente la conciliación familiar y el disfrute de la vida privada.

La falta de trabajadores se ha convertido en uno de los principales quebraderos de cabeza de la hostelería española.

En un sector acostumbrado a reforzar sus plantillas para cubrir comidas, cenas y temporadas de mayor actividad, cada vez resulta más complicado encontrar profesionales dispuestos a asumir las condiciones que acompañan a estos empleos.

Y eso ocurre incluso cuando algunos establecimientos ofrecen salarios que superan los 2.000 euros brutos mensuales.

Es el caso de un asador de Galapagar (Madrid), cuyo propietario, Plácido, necesita incorporar a seis trabajadores, entre cocineros y camareros, pero no consigue cubrir las vacantes.

Según recoge Antena 3 en un reportaje de Espejo Público, el empresario reconoce que necesita "seis personas, entre cocineros y camareros. Pero no hay".

El problema, en su caso, no parece estar en el dinero. "Puedo pagar 2.000 o 2.200 euros brutos perfectamente a una persona que esté capacitada", explica.

Sin embargo, las condiciones horarias se han convertido en un obstáculo para atraer candidatos.

"El horario es un gran problema, porque el turno partido no gusta", admite Plácido, que también señala que muchos aspirantes "quieren el mes de vacaciones de verano, lo cual es difícil porque estamos en temporada", señala.

La situación no es exclusiva de este establecimiento. Luisma, propietario de otro negocio madrileño, describe un problema parecido.

"El problema es que no hay trabajadores y los que vienen exigen librar los fines de semana, trabajar de lunes a viernes y tener turno de mañana… Aquí todos cobran unos 2.000 euros entre Seguridad Social y sueldo neto", afirma.

Entre los trabajadores también hay opiniones diferentes. Verónica, cocinera, considera que "la gente quiere dinero, pero no quiere trabajar".

Aunque reconoce que su jornada de ocho horas "se hace algo más", defiende que esas horas adicionales "se pagan".

Miguel, otro profesional de los fogones, resume las dificultades del sector: "El sueldo no está mal, pero al ser horarios duros no todo el mundo quiere".

El problema de la conciliación

Detrás de estas dificultades aparece una cuestión que va más allá de la nómina: la conciliación.

El turno partido obliga a muchos trabajadores a organizar su día alrededor del establecimiento, con varias horas de interrupción entre el servicio de comidas y el de cenas.

Aunque el Estatuto de los Trabajadores establece doce horas de descanso mínimo entre jornadas, esa garantía no evita que el tiempo transcurrido entre la entrada y la salida del restaurante pueda alargarse considerablemente.

Plácido explica que esta situación también dificulta conservar a los profesionales después de formarlos: "Formas a una persona que tarda un año en ser profesional y, cuando ya la tienes formada, se va".

Incluso denuncia que otros empresarios acuden a su establecimiento para intentar contratar a sus empleados: "Les preguntan cuánto ganan, qué horario hacen, yo te pago tanto… es mercadeo total".

La dificultad para conciliar también queda reflejada en el testimonio de Maite, camarera que denuncia jornadas "de 14 horas al cierre. Diez horas, nueve…".

Una realidad que resume con una pregunta sobre el coste personal de estos horarios: "¿Y tú, puedes disponer de un fin de semana libre en tu vida privada?... No. Estoy trabajando".