José María Pérez, 'Peridi's, al conseguir el Premio Nacional de Restauración y Conservación de Bienes Culturales. Archivo.

‘Peridis’, arquitecto, sobre la vivienda con Franco: “La gente que compraba un piso se hipotecaba hasta las orejas”

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves El arquitecto y dibujante José María Pérez 'Peridis' relató en el videopodcast 'Esto con Franco no pasaba' de la SER la precariedad y el chabolismo de la época. Aseguró que quienes compraban un piso durante el franquismo se hipotecaban "hasta las orejas", trabajaban 12 horas diarias y enviaban a los hijos a trabajar desde jóvenes. Recordó que se construían "pisitos" de apenas 50 metros cuadrados con estándares mínimos de habitabilidad para dar cabida a la fuerte demanda de vivienda. Para la crisis actual propone gravar los pisos vacíos, impulsar el alquiler público mediante rehabilitación y actuar sobre el suelo con bancos públicos y expropiaciones.

La vivienda ha pasado a convertirse en uno de los principales problemas de los ciudadanos. Altos precios, tanto en la compra como en el alquiler, escasez de oferta, desahucios y okupación son algunas de las señas de identidad del sector.

Tanto, que se está convirtiendo en uno de los asuntos clave que se trata en tertulias o podcast, así como en los programas de los partidos políticos de cara a las elecciones del 29 de noviembre. En uno de esos podcast, el arquitecto y dibujante José María Pérez ‘Peridis’ relata su experiencia durante la época franquista.

“La gente que compraba un piso se hipotecaba hasta las orejas”, relató en el videopodcast ‘Esto con Franco no pasaba’ de la cadena SER.

Pisitos

‘Peridis’ vivió su infancia en Frama (León). Al trasladarse a Madrid, vivió en una casa de un tío suyo. “Unos pisos de guardias civiles, allá por la calle Colombia, que estaban bien”, rememoró.

Luego estuvo en lo que se conocía como residencia del Hogar del Empleado que entonces “eran pisos hechos de aquella manera”.

Su primera vivienda, a la que definió como precaria, estuvo en una colonia cerca de Bravo Murillo. Se hipotecó, como otros muchos, pero al no haber para “tanta gente como venía”, llegó el chabolismo.

Quienes tenían la opción de adquirir un piso “se hipotecaban hasta las orejas y trabajaban 12 horas diarias para pagar aquello”. Además, “los chavales de la familia se ponían a trabajar de botones con 12 o 14 años para pagar aquello”.

También recordó que había barrios de casas de cinco pisos, “pisitos de 50 metros de habitaciones por debajo casi de los estándares mínimos”. Porque tenía un “aseíto baño con ducha o poliván, que lo llamaban, y tira escalera para arriba y escalera para abajo”.

Para concluir su intervención, indicó una serie de propuestas para abordar la crisis actual. Entre ellas, apuntó gravar los pisos vacíos, fomentar el alquiler público priorizando la rehabilitación de edificios, y actuar sobre el suelo mediante bancos de suelo público y expropiación.