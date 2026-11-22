El exportavoz de Podemos en el Congreso de los Diputados, Pablo Echenique. Europa Press

Pablo Echenique, sobre la vivienda: "A Pedro Sánchez le parece bien usar pisos como bienes mercantiles"

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Pablo Echenique critica al PSOE en 'Todo es mentira', asegurando que a Pedro Sánchez le parece bien tratar la vivienda como un bien mercantil. El exdirigente afirma que Podemos es el único partido del Congreso cuyos diputados no perciben ingresos por alquileres de inmuebles. Echenique señala vínculos entre cargos socialistas y la patronal inmobiliaria ASVAL, citando los casos de Helena Beunza y Joan Clos. El texto repasa la declaración de bienes de Echenique, que incluye dos propiedades, hipotecas, ahorros de 83.600 euros e inversiones en criptomonedas.

El debate sobre el estado de la vivienda sigue generando reacciones. Una de las más recientes es la del exdiputado Pablo Echenique, que ha evidenciado la postura que tenía el PSOE hasta hace apenas unos años sobre esta problemática.

"El PSOE no dice lo que piensa, les parece bien usar pisos como bienes mercantiles", declara en Todo es mentira de Cuatro. "Sánchez sí decía la verdad cuando expresaba que le parecía muy mal que Pablo Iglesias le pidiera intervenir el mercado de la vivienda", añade.

En esta misma línea, defiende que los socialistas "también decían la verdad cuando Ábalos declaraba que la vivienda es ante todo un bien de mercado". "Ahora no están diciendo lo que piensan realmente", concluye.

Además, Echenique defiende que "el único partido del Congreso que no tiene ningún diputado con ingresos por alquileres es Podemos".

Para reforzar su idea, el exparlamentario explica que la presidenta de la patronal inmobiliaria ASVAL es Helena Beunza, exsecretaria de Vivienda nombrada a propuesta de José Luis Ábalos cuando era el ministro de Fomento.

El exdiputado también pone a Joan Clos como ejemplo, ya que el exalcalde socialista de Barcelona también presidió dicha patronal entre 2020 y 2023.

"No sé por qué el PSOE intenta ocultar que les parece bien que la vivienda se use como un bien mercantil", ironiza el exportavoz de Podemos en el Congreso.

El patrimonio de Echenique

Echenique hizo público su patrimonio en la anterior legislatura, coincidiendo con el fin de su etapa en la primera línea política.

La declaración de bienes, presentada ante las Cortes, refleja un escenario financiero favorable que contrasta con el perfil de austeridad asociado al partido del cual llegó a ser portavoz, Podemos.

Aunque ya era dueño de una vivienda en Zaragoza, en 2021 compró una segunda en Madrid. En 2021 adquirió una segunda vivienda, esta vez en Madrid.

El inmueble le costó 165.448 euros, que se sumaba al piso que ya poseía en Zaragoza desde 2010 (tasado en 121.146 euros). Para financiar esta nueva propiedad, Echenique suscribió una hipoteca de 162.000 euros con Caja Laboral Kutxa.

Esta cifra se sumó a la deuda viva de más de 51.000 € de su hipoteca anterior. En el plano estrictamente financiero, el expolítico logró duplicar sus ahorros en apenas dos años. Mientras que en 2019 declaraba disponer de unos 44.800 €, en 2021 la cantidad superaba los 83.600 €.

Mención aparte merece su cartera de inversiones, con una fuerte apuesta por el mercado de criptoactivos.

La declaración refleja ganancias netas de casi 5.900 euros procedentes de la venta de criptomonedas, así como 20.000 unidades de Theta Fuel, valoradas entonces en unos 5.500 euros.

Sus activos se completaban con participaciones simbólicas en una sociedad limitada (58 euros) y la percepción anual de 3.569 euros en concepto de prestación por la Ley de Dependencia. Su última cuota líquida del IRPF ascendió a más de 22.200 euros.