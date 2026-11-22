Manuela Carmena, sobre los funcionarios: "Su carga de trabajo debe ser proporcional, tienen que estar ilusionados"

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LO ESENCIAL Las claves Manuela Carmena defiende que la motivación de los funcionarios es clave para el buen funcionamiento de la administración pública. La exalcaldesa aboga por situar a las personas en el centro de la gestión y garantizar que sus cargas de trabajo sean proporcionales. Recordó su etapa como jueza decana en Madrid, cuando reorganizó el reparto de notificaciones por zonas geográficas y descentralizó las salidas para hacer el proceso más eficiente.

Manuela Carmena ha defendido la importancia de cuidar la motivación de los funcionarios para mejorar el funcionamiento de las administraciones públicas.

La exalcaldesa de Madrid considera que la gestión de los trabajadores debe situar a las personas en el centro, por encima de las normas y los procedimientos burocráticos.

Así lo ha explicado durante su participación en el pódcast Sexigenarias, donde ha recordado algunas de sus experiencias al frente de la organización de la justicia en Madrid.

"En mi experiencia en todos los procedimientos que yo he hecho es que si tú quieres que salga bien necesitas tener funcionarios que estén ilusionados con lo que hacen", aseguraba.

Carmena señalaba que los funcionarios deben sentirse "satisfechos del trabajo, que se sientan propietarios de su gestión, y hay que basar fundamentalmente en las personas y no en reglas".

Para ilustrar esta idea, Carmena ha recuperado una de las iniciativas que impulsó durante su etapa como jueza decana en Madrid. Por aquel entonces, los juzgados enviaban diariamente entre 4.000 y 5.000 notificaciones a distintos puntos de la capital.

El sistema utilizado para repartirlas seguía un criterio numérico: cada funcionario se encargaba de las comunicaciones correspondientes a determinados números.

El pasado jurista de Carmena

La jurista consideró que aquella organización no tenía demasiado sentido, puesto que las notificaciones estaban relacionadas con las calles de Madrid. Por ello, propuso cambiar el reparto y asignar las comunicaciones por zonas geográficas.

De esta manera, quien acudiera a la Gran Vía se encargaría de todas las notificaciones de esa calle, independientemente del número del inmueble.

"Eso que parece una bobada, no sabéis lo que significó ese cambio; fue un cambio decisivo absolutamente", ha recordado.

Sin embargo, la reorganización también generó algunas reticencias entre los trabajadores. Carmena ha explicado que los funcionarios temían asumir una carga de trabajo superior a la de sus compañeros si se les asignaban calles con más notificaciones.

"Lo que realmente le interesa es que la carga de su trabajo sea exactamente la proporcional al de al lado", ha explicado sobre esa preocupación.

La solución pasaba por ajustar los equipos y distribuir las tareas de manera equilibrada, sin renunciar a una organización más eficiente.

También decidió descentralizar los puntos de partida para evitar que todos los trabajadores tuvieran que desplazarse hasta Plaza de Castilla. Así, se establecieron diferentes zonas, como Carabanchel o Leganés.

El cambio, además de facilitar los desplazamientos, permitió que los funcionarios trabajaran en entornos que conocían. "Los que conocían Carabanchel se conocían a los porteros, se conocían a las casas, se lo pasaban bien", ha contado.

Para Carmena, estas experiencias demostraban que la mejora de los servicios públicos no dependían únicamente de introducir nuevas normas, sino de conseguir que quienes desarrollaban el trabajo se sintieran parte de las decisiones.

Por este motivo, organizaba desayunos de trabajo con magdalenas para fomentar la participación y crear un ambiente de colaboración.

"La manera de que funcione bien la gestión es conseguir que las personas que gestionan tengan un protagonismo muy importante y una satisfacción en su trabajo", indicaba.

Nacida en Madrid en 1944, Carmena desarrolló una extensa trayectoria como abogada laboralista y jueza antes de convertirse en alcaldesa de la capital entre 2015 y 2019.

Durante su carrera judicial fue jueza decana de Madrid y vocal del Consejo General del poder Judicial.