Juan Bravo (PP): "Con Sánchez han desaparecido casi 400.000 viviendas y se han producido más de 270.000 desahucios"

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LO ESENCIAL Las claves Juan Bravo (PP) denuncia que bajo el Gobierno de Pedro Sánchez han desaparecido casi 400.000 viviendas del mercado de alquiler y se han producido más de 270.000 desahucios. El dirigente popular alerta sobre el déficit estructural de vivienda, señalando que cada año se crean 250.000 familias mientras que solo se construyen menos de 100.000 inmuebles. El PP propone un plan alternativo que incluye construir un millón de viviendas, rebajar el impuesto de compra del 10% al 4% para la primera vivienda y agilizar los desahucios a okupas. Bravo critica los anuncios incumplidos del Ejecutivo sobre parque público y sostiene que la gestión de Sánchez ofrece "muchos anuncios pero pocas llaves".

El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, protagonizó un tenso cara a cara radiofónico sobre vivienda frente a la ministra Isabel Rodríguez en la Cadena SER. Durante el encuentro, el dirigente popular expuso un severo diagnóstico sobre el deterioro del acceso residencial a lo largo de la última legislatura.

Bravo atribuyó al Ejecutivo la contracción de la oferta de arrendamiento: "Por las políticas equivocadas han desaparecido del mercado de alquiler casi 400.000 viviendas, son 400.000 oportunidades menos", señala. Esta reducción coincidió, según sus cálculos, con un alza del 45% en las rentas medias.

El político apoyó su argumentación en datos del Banco de España para alertar sobre la brecha existente entre la creación de hogares y la edificación efectiva. Mientras cada año se construyen casi 250.000 familias, la suma anual queda por debajo de 100.000 inmuebles, acumulando un grave déficit estructural.

Juan Bravo, en 'Hoy por Hoy'. YouTube (Cadena SER)

El vicesecretario popular cuestionó el triunfalismo oficial confrontándolo con los desalojos acumulados durante los últimos años: "Sorprende que hablen de desahucios cuando dicen que España va como un cohete; se han producido más de 270.000 desahucios en la era de Sánchez", apunta sobre las grietas de la protección social.

Durante el debate, Bravo afeó las promesas gubernamentales sobre la construcción de parque público, recordando que los anuncios presidenciales de levantar 184.000 viviendas apenas se han traducido en entregas efectivas de llaves. Bajo su criterio, la gestión socialista ha sustituido la ejecución material por meras partidas.

Frente a las tesis del ministerio, el dirigente desgranó el plan alternativo de su formación para impulsar la oferta: "Nuestro mensaje lo tiene claro: construir un millón de viviendas, establecer la legislación necesaria para recuperar la seguridad jurídica y luego medidas de carácter fiscal". Entre ellas, defendió rebajar el impuesto.

El paquete popular incluye reducir el gravamen del 10% al 4% en la compra de la primera vivienda, así como facilitar avales públicos para la entrada bancaria y aprobar una normativa de suelo con plazos de 90 días. También insistió en agilizar los desalojos a okupas ilegales para generar certidumbre entre los pequeños arrendadores.

Muchos anuncios, pocas llaves

El diputado por Sevilla resumió el balance de la etapa gubernamental apelando directamente al votante: "La situación de la vivienda es la perfecta imagen de ocho años de Sánchez: muchos anuncios pero pocas llaves y la consecuencia es que están peor que antes", resume.

El enfrentamiento entre Isabel Rodríguez y Juan Bravo certificó la profunda fractura ideológica que divide a los dos principales partidos nacionales. Mientras el Ejecutivo insiste en topar rentas y restringir al mercado privado, la oposición condiciona la solución a una movilización intensiva de suelo con importantes rebajas fiscales.