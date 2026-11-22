Hacienda confirma que las transferencias bancarias no tienen que declararse aunque superen los 10.000 euros

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LO ESENCIAL Las claves Las transferencias bancarias no deben declararse a Hacienda únicamente por el hecho de superar los 10.000 euros, según aclaran expertos fiscales. La obligación tributaria depende de la naturaleza jurídica de la operación (como una donación) y no del importe transferido. Si la operación se califica como donación, la persona que recibe el dinero (donatario) es quien debe declarar el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Tributar por una donación varía según la comunidad autónoma, el grado de parentesco y las posibles bonificaciones aplicables.

Hay una pregunta que se hacen muchos ciudadanos: ¿Se pueden transferir 10.000 euros a un familiar sin tener que declararlo a Hacienda? “La respuesta depende de la naturaleza de la operación, no de la cantidad”, afirma Omar Garofano en LinkedIn.

El asesor experto en asesoría laboral, fiscal y contable, llegados a este punto, y para dejarlo claro, subraya que “no debemos confundir una transferencia bancaria con una donación”.

Y añade: “No existe un límite general de 6.000 o 10.000 euros que determine cuándo una transferencia bancaria debe declararse”.

Umbral

Garofano deja claro en redes sociales que es “la propia Agencia Tributaria la que aclara que las transferencias bancarias no tienen que declararse por el mero hecho de superar los 10.000 euros”.

Y matiza que “ese umbral de 10.000 euros está relacionado, entre otros supuestos, con la obligación de declarar determinados movimientos de medios de pago físicos al entrar o salir de España”.

Para dejar clara la situación, hay que responder a la pregunta de cuándo existe realmente una donación. “Cuando una persona entrega dinero a otra de forma gratuita, sin recibir nada a cambio, podemos encontrarnos ante una donación sujeta al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD)”, explica el asesor.

Y remarca que esta es la cuestión fundamental: “La obligación tributaria no depende de que se transfieran 500, 3.000 o 15.000 euros. Lo determinante es la naturaleza jurídica y económica de la operación”.

Declarar la donación

Llegados a este punto, la cuestión que se hacen los contribuyentes es quién debe declarar la donación.

“El obligado tributario es quien recibe el dinero (donatario), que deberá presentar la correspondiente autoliquidación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones”, especifica Omar Garofano.

Y especifica que la tributación depende de la comunidad autónoma competente, del grado de parentesco y de las circunstancias de la operación.

“Por ejemplo, en Andalucía existen importantes bonificaciones para determinadas donaciones entre familiares, siempre que se cumplan los requisitos establecidos legalmente”, apunta.

Con todas estas circunstancias sobre la mesa, el experto fiscal enumera una serie de recomendaciones a la hora de realizar una transferencia familiar.

Así, considera fundamental, “identificar si estamos ante una donación, un préstamo o una devolución de dinero”.

También documentar correctamente la operación, conservar los justificantes bancarios, comprobar la normativa autonómica aplicable y revisar los plazos y las obligaciones de presentación del impuesto.