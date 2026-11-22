Elma Saiz (Ministra de Seguridqd Social del gobierno de España) durante el acto de campaña con motivo de las elecciones generales del 29 de noviembre, a 13 de noviembre de 2026, en Pamplona, Navarra (España). Eduardo Sanz Europa Press

Confirmado por el BOE: La Seguridad Social devolverá el 50% de las cotizaciones pagadas a estos autónomos en 2026

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LO ESENCIAL Las claves La Seguridad Social devolverá el 50% del exceso de cotización por contingencias comunes en 2026 a los autónomos en pluriactividad. Para beneficiarse del reintegro, la suma de las aportaciones al RETA y al Régimen General debe superar los 17.323,68 euros anuales. La devolución máxima no podrá sobrepasar el 50% de las cuotas abonadas al RETA por contingencias comunes durante el ejercicio. El abono se realizará de oficio por la Tesorería General de la Seguridad Social en un plazo máximo de cuatro meses tras la regularización.

Los trabajadores autónomos que compaginan su actividad por cuenta propia con un empleo por cuenta ajena podrán recuperar parte de las cotizaciones que hayan pagado a la Seguridad Social durante 2026. Se trata de los profesionales que se encuentran en una situación de pluriactividad, es decir, que están dados de alta simultáneamente en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) y el Régimen General.

La normativa establece que estos trabajadores tendrán derecho a una devolución del 50% del exceso de cotización por contingencias comunes cuando la suma de sus aportaciones supere los 17.323,68 euros anuales.

La medida pretende evitar que quienes desarrollan dos actividades profesionales diferentes soporten una cotización excesiva. De esta manera, un trabajador que tiene un contrato en una empresa y, además, realiza trabajos por cuenta propia como autónomo puede recuperar parte del dinero abonado si supera el límite establecido para este ejercicio.

¿Quién puede beneficiarse?

Para acceder a este reintegro es necesario estar dado de alta simultáneamente en dos regímenes de la Seguridad Social. Por un lado, el trabajador debe cotizar en el Régimen General por su actividad como asalariado y, por otro, debe estar inscrito en el RETA por los trabajos que desarrolla por cuenta propia.

Por ejemplo, esta situación podría darse con una persona que trabaja a jornada completa en una empresa y, fuera de su horario laboral, realiza colaboraciones profesionales, presta servicios a otros clientes o desarrolla una actividad económica independiente.

Sin embargo, no todos los autónomos que compaginan ambos trabajos tienen derecho a recuperar el dinero. Para ello, deben superar el límite de cotización fijado para 2026, que se sitúa en 17.323,68 euros por contingencias comunes.

Asimismo, la cantidad a recuperar de cada trabajador depende de lo que haya cotizado durante el ejercicio. En concreto, la Seguridad Social devolverá el 50% del exceso de cotizaciones por contingencias comunes que supere los 17.323,68 euros.

No obstante, existe un límite adicional: el reintegro no podrá superar el 50% de las cuotas ingresadas en el RETA por ese mismo concepto.

Con esto, para calcular la devolución, se tienen en cuenta tanto las cotizaciones del trabajador autónomo como las aportaciones empresariales y las correspondientes al propio empleado por su actividad por cuenta ajena. Por tanto, no se trata de sumar los salarios que se perciben, sino de calcular el porcentaje sobre sus ingresos anuales.

Por ejemplo, si un profesional ha acumulado 18.500 euros en cotizaciones por contingencias comunes durante 2026, deberá restar el límite de 17.323,68 euros, con lo cual, la diferencia será de 1.176,32 euros.

Al aplicar el 50% de la devolución, se situaría en 588,16 euros, siempre y cuando no supere el límite correspondiente a las cuotas ingresadas en el RETA.

¿Cómo se accede a esto?

Una de las grandes ventajas de este mecanismo es que los trabajadores no tienen que presentar una solicitud específica para recuperar el dinero, sino que la Tesorería General de la Seguridad Social se encarga de comprobar las cotizaciones realizadas durante el ejercicio y calcular el importe que corresponde a cada beneficiario.

El reintegro se efectúa de oficio, una vez esté realizada la regularización anual de las cotizaciones. En este sentido, la Administración dispone de un plazo máximo de cuatro meses desde esa regularización para abonar el dinero, salvo que existan circunstancias especiales que impidan efectuarlo en ese periodo o sea necesario solicitar más información al interesado.

Finalmente, esta normativa está recogida en el artículo 18.8 de la Orden PJC/297/2026, de 30 de marzo, que desarrolla las normas de cotización a la Seguridad Social para este ejercicio, y en el artículo 3.5 del Real Decreto-ley 3/2026, de 3 de febrero.