Confirmado por el BOE: la indemnización que puede cobrar Pedro Sánchez si deja de ser presidente después del 29N

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Si Pedro Sánchez abandona el Gobierno y la política tras el 29N, tiene derecho a una indemnización por cese del 80% de su sueldo anual durante un máximo de dos años. Esta prestación equivaldría a 77.537,47 euros anuales (unos 6.461 euros brutos al mes), alcanzando un total de hasta 155.074,94 euros en 24 mensualidades. Como expresidente le correspondería además una dotación presupuestaria de 74.580 euros anuales para gastos de oficina, seguridad y personal de apoyo. En caso de mantener su escaño de diputado en el Congreso, la indemnización por cese sería incompatible y pasaría a percibir el sueldo y dietas de parlamentario.

Durante su entrevista en Espejo Público, Pedro Sánchez ha reafirmado su intención de revalidar su puesto como presidente del Gobierno.

Con frases como "Voy a poder formar gobierno con una mayoría más amplia progresista" o su deseo de volver al programa de Susanna Griso cuando esté "en el Gobierno", Sánchez ha mostrado abiertamente su intención de mantenerse al frente del Ejecutivo.

Sin embargo, a pesar del deseo del líder socialista, la encuesta de Sociométrica de EL ESPAÑOL, el PSOE obtendría un 27,8% de intención de voto alcanzando 110 escaños. Un resultado que le dejaría por debajo de los 130 diputados que conseguiría el PP.

Mientras, Vox alcanzaría los 67 escaños y UPN 2. Juntando el bloque de la derecha formado por PP, Vox y UPN, conseguirían una mayoría absoluta que llegaría a los 199 diputados. Por ello, no parece descabellada la idea de que Sánchez acabe abandonando el Palacio de la Moncloa después del 29-N.

Así, si Pedro Sánchez decidiese no continuar como diputado en el Congreso de los Diputados, tendría derecho a cobrar una indemnización temporal y una dotación anual de expresidente. Todo esto además de una pensión vitalicia de jubilación cuando alcanzara la edad de jubilación de los funcionarios.

Las pagas de expresidente

La salida de Pedro Sánchez de la Presidencia del Gobierno podría suponer un cambio importante en sus ingresos, especialmente si decide abandonar la primera línea del Ejecutivo después de las elecciones del 29N.

El actual jefe del Gobierno en funciones tiene reconocido por ley el derecho a percibir una indemnización temporal cuando deja el cargo, aunque existen determinadas condiciones para acceder a ella y no puede acumularla con cualquier otra retribución.

El régimen de los expresidentes está regulado principalmente por el Real Decreto 405/1992, de 24 de abril, que recoge los medios y prerrogativas de quienes han ocupado la Presidencia.

A esta normativa se suma la Ley 74/1980, que establece la indemnización por cese: el 80% de la retribución anual que percibía el presidente, durante un máximo de dos años.

En el caso de Sánchez, cuyo sueldo anual en 2026 asciende a 96.921,84 euros brutos, la indemnización alcanzaría los 77.537,47 euros anuales. Esto supone aproximadamente 6.461 euros brutos al mes durante un máximo de 24 mensualidades.

Por tanto, si cumpliera las condiciones para cobrarla durante todo el periodo, podría percibir hasta 155.074,94 euros brutos. Sin embargo, esta no es la única partida contemplada para los expresidentes.

El artículo 3 del Real Decreto 405/1992 reconoce una dotación anual destinada a cubrir gastos de oficina, atenciones de carácter social y, cuando corresponda, alquileres.

Su referencia habitual desde 2018 es 74.580 euros anuales, aunque no constituye un sueldo personal ni una pensión vitalicia, sino una cantidad destinada a esos gastos.

Además, el Estatuto contempla dos puestos de apoyo, un automóvil de representación con conductores de la Administración y los servicios de seguridad que determine el Ministerio del Interior.

¿Y si sigue como diputado?

La situación sería diferente si, después del 29N, Pedro Sánchez decidiera mantener su escaño en el Congreso y ejercer como líder de la oposición. En ese escenario no podría acumular la indemnización por cese con su retribución como diputado, debido a las incompatibilidades previstas legalmente.

Como diputado por Madrid, percibiría 3.366,99 euros brutos mensuales de sueldo base y una indemnización parlamentaria de 5.529,84 euros al mes por gastos de actividad, manutención y alojamiento. En conjunto, serían unos 8.896,83 euros mensuales, equivalentes a 106.761,96 euros anuales.

La condición de líder de la oposición no implica por sí misma una remuneración estatal adicional. En cambio, si conservaría su condición de expresidente y los medios de apoyo recogidos en el Real Decreto 405/1992, incluida la dotación para gastos.

Por tanto, si decide seguir en política después de perder las elecciones, Pedro Sánchez dejaría de cobrar el sueldo de presidente, pero podría mantener sus ingresos como diputado por Madrid.

Esto supondría unos 14.452 euros anuales en concepto de dietas, además de la remuneración que pudiera recibir por seguir al frente del PSOE. En este caso, no podría cobrar la indemnización por dejar la Presidencia, ya que es incompatible con otras retribuciones.

Si, por el contrario, abandona la política, podría recibir una indemnización equivalente al 80% de su sueldo como presidente durante un máximo de dos años.

Con su salario actual de 96.921,84 euros brutos anuales, cobraría unos 77.537 euros al año, es decir, 6.461 euros al mes, hasta alcanzar un máximo de 155.074 euros brutos.

A esta cantidad se sumaría la dotación anual de expresidente, de 74.580 euros, destinada a cubrir gastos de oficina, representación y alquileres.