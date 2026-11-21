En vigor: los trabajadores tienen derecho a un mes de indemnización si la empresa cierra porque el jefe se jubila

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LO ESENCIAL Las claves El Estatuto de los Trabajadores regula qué ocurre con los empleados si la empresa vende su negocio, cierra o si el empresario fallece, se jubila o queda incapacitado. En el caso de traspaso o venta del negocio, el nuevo titular asume automáticamente los contratos, manteniendo la antigüedad, salario y derechos de los trabajadores. Si el negocio cierra por jubilación, incapacidad o fallecimiento del empresario, el empleado tiene derecho a recibir la indemnización de un mes de salario. En las situaciones de cierre definitivo de la empresa, la indemnización corresponderá a un mínimo de 20 días por año trabajado, con un tope de 12 mensualidades.

Aunque cada vez son menos, hay trabajadores que llevan toda su vida laboral en la misma empresa. Pero puede darse el caso de que el jefe pueda vender o traspasar el negocio. E incluso, que cierre el negocio porque se jubila o que se muera.

Es entonces cuando surgen las dudas entre muchos empleados. Más si cabe todavía cuando hay ejemplos de que la empresa ha cerrado y, todavía en edad de trabajar, han visto cómo se tenían que jubilar reduciéndose su pensión de manera considerable.

Para explicar mejor la situación en la que queda el asalariado en todos los casos antes expuestos, nada mejor que acudir al Estatuto de los Trabajadores. En concreto, a sus artículos 44 y 49.

Se vende

El artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores habla sobre la sucesión en la empresa. Así, dice que “el cambio de titularidad de una empresa, de un centro de trabajo o de una unidad productiva autónoma no extinguirá por sí mismo la relación laboral”.

Y añade que el nuevo empresario asume “los derechos y obligaciones laborales y de Seguridad Social del anterior, incluyendo los compromisos de pensiones”.

Respecto a los contratos de trabajo siguen con el nuevo titular de manera automática. Además, no es necesario que el trabajador consienta que así sea. Se mantiene la antigüedad, la categoría profesional, el salario y todos aquellos beneficios logrados con el paso de los años.

Y, en el caso del convenio colectivo, seguirá aplicándose el vigente hasta que entre en vigor uno nuevo.

Por último, otro punto a destacar es que tanto la empresa que vendió como la que compró “responderán solidariamente durante tres años de las obligaciones laborales nacidas con anterioridad a la transmisión y que no hubieran sido satisfechas”.

En el caso del artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores, se refiere a las causas de extinción del contrato. Puede ser por mutuo acuerdo entre las partes, por expiración del tiempo convenido, por dimisión del trabajador...

Y también si el jefe cierra el negocio, se jubila o muere. Así queda recogido en el apartado 1G: “Por muerte, jubilación en los casos previstos en el régimen correspondiente de la Seguridad Social, o incapacidad del empresario, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 44, o por extinción de la personalidad jurídica del contratante”.

En este caso, ese apartado matiza un hecho relevante: “En los casos de muerte, jubilación o incapacidad del empresario, el trabajador tendrá derecho al abono de una cantidad equivalente a un mes de salario”.

Será así independientemente de la antigüedad del empleado en su puesto de trabajo y del contrato que tenga firmado.

Un matiz: si en vez de jubilarse, por ejemplo, vende el negocio, entonces el empleado tiene derecho a continuar en su puesto, tal y como hemos visto en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores.

En el caso de echar el cierre, la indemnización para el trabajador será, como mínimo, de 20 días por año trabajado. ¿Máximo? 12 mensualidades.