El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante un acto de campaña, a 13 de noviembre de 2026, en Arnedo, La Rioja (España). JPEG Europa Press

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LO ESENCIAL Las claves Pedro Sánchez revela en una entrevista informal que su salario como presidente del Gobierno es de unos 5.500 euros netos al mes (alrededor de 95.943 euros brutos anuales). El líder del PSOE detalla sus gastos personales y caprichos, señalando que le gusta gastar en el deporte y en el mundo de la bicicleta. En el Portal de Transparencia constan sus propiedades: dos viviendas con garaje en Madrid, una de ellas en Pozuelo de Alarcón adquirida mediante hipoteca. El patrimonio de Sánchez incluye un plan de pensiones, fondos de inversión, cuentas corrientes y acciones en Bolsa que suman un total de unos 211.140 euros.

El 29 de noviembre está más cerca y los candidatos a la presidencia del Gobierno están cada vez más bajo el escrutinio del ojo público.

A lo largo de su campaña electoral, los aspirantes a ser presidentes de España han acudido a miles de entrevistas intentando vender su programa político y atraer más votantes. No obstante, la estrategia del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha sido otra.

Sánchez acudió al pódcast Keep It Cutre para mantener una conversación más relajada sobre sí mismo, en la que reveló cuál es el salario de un presidente del Gobierno.

"No me quejo"

Al ser preguntado sobre su salario, el presidente del Gobierno recalcó que su sueldo es público y que figura en el Portal de Transparencia: "Como presidente ganas en torno, para que nos hagamos una idea, a unos 5.500 euros netos al mes", señaló. Esto se traduce en alrededor de 95.943 euros brutos anuales.

¿En qué se gasta el líder del PSOE? Sánchez confesó, entre risas, que "a mí me gusta mucho la bici, me gusta mucho el deporte, así que me doy algún capricho".

Sin embargo, el presidente del Gobierno tiene otras fuentes de ingresos además de su trabajo. En el Portal de Transparencia, Sánchez declaró dos viviendas, ambas en Madrid, la primera comprada en 1992, de la que posee el 50% de la titularidad, y la segunda en 2008, de la que posee el 100%. Ambas viviendas tienen plaza de garaje.

Asimismo, esta última vivienda que compró era su residencia antes de mudarse a la Moncloa, donde vivía con su esposa Begoña y sus dos hijas, ubicada en Pozuelo de Alarcón y por una hipoteca de 159.300 euros informó 'Divinity'.

La casa se encuentra ubicada en una urbanización privada que cuenta con servicios como piscina, jardines, pistas de pádel y amplias zonas comunes.

El inmueble tiene 80 metros cuadrados y cuenta con tres dormitorios, dos baños, cocina independiente, salón, terraza y plaza de aparcamiento en un aparcamiento comunitario.

Pedro Sánchez, rinde cuentas sobre su patrimonio: "Gano unos 5.500 € netos al mes, me doy algún capricho"

En 2018, en una entrevista con Cope, el secretario general del PSOE argumentó que ser de izquierdas no significa que no pueda comprarse una casa: "Todo el mundo tiene derecho a pedir un crédito y todo el mundo tiene derecho a comprarse una casa buena, mala, regular, siempre y cuando pueda pagarla, y el origen de sus fondos sea uno del que no tenga nadie que arrepentirse", expresó haciendo referencia a la polémica que rodeaba a Pablo Iglesias y la compra de su chalet.

Cuando comenzó su segunda legislatura, en 2023, Sánchez había ingresado 12.845 euros por arrendamientos de inmuebles, según lo declarado en el Portal de Transparencia.

Además de esto, el presidente del Gobierno cuenta con 19.208,79 euros en dos cuentas corrientes, al igual que un plan de pensiones, con un importe de 105.378,10 euros, un fondo de inversión de 81.449,20 euros y acciones cotizadas en Bolsa por 5.104 euros. Es decir, en total suponen unos 211.140,09 euros.

De esta manera, en su entrevista en Keep It Cutre, aclaró sobre su patrimonio el candidato a la presidencia del Gobierno que "ser de izquierdas no es luchar contra los ricos, sino lograr que no exista la pobreza".