Una pareja busca voluntarios en España para vivir gratis en su finca de 25.000 m² a cambio de trabajar 2 horas al día

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LO ESENCIAL Las claves Una pareja alemana ofrece alojamiento gratis en su finca de 2,5 hectáreas en Roquetes (Tarragona) a cambio de realizar tareas de mantenimiento agrícola. El voluntariado requiere entre 10 y 14 horas semanales (unas 2 horas al día) para labrar la huerta, desbrozar el monte y cuidar del terreno. La estancia incluye una casita de madera independiente, pero la manutención corre a cargo del voluntario, que podrá aprovechar los excedentes del huerto. La propiedad opera con placas solares y agua de pozo, promueve un ambiente nudista opcional y se recomienda acudir con vehículo propio dada su aislamiento.

Kiki y Mo, una pareja de origen alemán de 23 y 38 años, han lanzado una singular propuesta de voluntariado mediante la plataforma Workaway. Afincados en el municipio de Roquetes, han decidido abrir las puertas de su finca rústica a personas interesadas en la vida de campo.

Su propiedad abarca dos hectáreas y media de terreno agrícola aisladas del ruido urbano, situadas en los alrededores del Parque Natural de Els Ports. El entorno destaca por su biodiversidad mediterránea, albergando más de 15 olivos centenarios, además de almendros y una amplia variedad de árboles frutales en su colección.

A cambio de colaborar en el mantenimiento diario de la parcela, los anfitriones garantizan alojamiento de forma gratuita a los seleccionados. La oferta incluye una casita de madera independiente para establecerse durante toda la estancia, concebida para fomentar el intercambio cultural y el aprendizaje de la agricultura ecológica.

El acuerdo establece una dedicación máxima de entre 10 y 14 horas semanales, distribuidas habitualmente en dos horas diarias de labor. Entre las tareas se requieren labores tradicionales como la recolección estacional de aceitunas, el desbroce del monte, el riego del huerto y la atención de los animales.

La estancia no incluye la manutención diaria, por lo que cada voluntario debe traer su propia comida por sus medios. No obstante, los propietarios ponen a disposición de los huéspedes una cocina exterior equipada con hornillo de gas y los excedentes frescos que produce periódicamente la huerta biológica del terreno.

Kiki y Mo, la pareja que busca voluntarios. Workaway

La finca opera bajo un estricto modelo de autosuficiencia energética, abasteciéndose con placas solares y agua procedente de lluvia y pozo. Debido a la escasa capacidad de las baterías, se exige un consumo eléctrico responsable, limitando el uso de electrodomésticos de gran potencia para evitar sobrecargas.

La pareja también señala que el espacio mantiene una atmósfera de convivencia libre, tolerante y naturista en su día a día. El nudismo es completamente opcional en la propiedad, fomentando un clima de respeto mutuo donde prima la desconexión tecnológica, la tranquilidad rural y el contacto directo con la tierra.

Se recomienda tener coche

La remota ubicación de la finca garantiza una desconexión total, aunque exige cierta planificación logística a quienes decidan postularse. El pueblo más cercano se encuentra a 20 minutos por pista de tierra, mientras que las playas del Mediterráneo y la estación de tren de Tortosa se ubican a unos 40 minutos.

Por este motivo, los anfitriones recomiendan a los aspirantes acudir con vehículo propio para desplazarse con autonomía durante sus días libres. Kiki y Mo buscan perfiles comprometidos, respetuosos con el medioambiente y con ganas de experimentar la vida de campo sin asumir el peso del alquiler tradicional.