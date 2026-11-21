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Irene Montero: "Convertiremos en delito las horas extra que no se paguen, en otros países se castiga con 10 años de prisión"

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LO ESENCIAL Las claves Podemos propone tipificar como delito el impago y la falta de compensación de las horas extraordinarias, señalando que en otros países se castiga con hasta diez años de prisión. Entre sus principales propuestas laborales destacan la implantación de una jornada de 30 horas semanales, un salario mínimo de 1.800 euros y adelantar la jubilación a los 63 años. En materia de vivienda, la formación plantea rebajar un 40% el precio del alquiler mediante decreto ley, expropiar pisos a fondos buitre y prohibir los desahucios sin alternativa habitacional. El programa electoral incluye también la nacionalización de Repsol, la creación de una banca pública y fijar un cupo laboral para personas transexuales.

La jornada laboral de 30 horas semanales, un salario mínimo de 1.800 euros y una rebaja del 40% de los alquileres son algunas de las medidas con las que Podemos quiere concurrir a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

La formación de Irene Montero ha presentado este martes su programa electoral, con un amplio paquete de propuestas económicas, laborales y sociales que incluye también medidas de especial dureza contra los empresarios que incumplan sus obligaciones con los trabajadores.

Entre ellas destaca la intención de convertir en delito las horas extraordinarias que no se paguen ni se compensen con tiempo de descanso.

La candidata de Podemos ha defendido que esta práctica debe perseguirse penalmente y ha puesto como ejemplo la legislación de otros países que contempla penas de cárcel para los empresarios responsables.

Montero ha explicado que en España se realizan alrededor de 210 millones de horas extraordinarias que no se compensan adecuadamente y que, según sus cálculos, podrían generar 128.000 puestos de trabajo si las empresas contrataran a nuevos empleados para cubrir esas necesidades.

"Eso quiere decir que hay una necesidad laboral que se puede cubrir con otro puesto de trabajo y así repartimos el tiempo mejor y el trabajo mejor", ha argumentado.

A continuación, la dirigente ha anunciado la medida que pretende impulsar si llega al Gobierno: "Vamos a convertir en un delito las horas extra que no se compensan por descanso y que tampoco se pagan".

La candidata ha calificado de "inasumibles" las cifras españolas y ha señalado que en México, Noruega o Australia se castiga a los empresarios "con hasta diez años de prisión por lo que se entiende como explotación laboral y como robo de salario".

"Por tanto, si en otros países lo hacen, ¿por qué no vamos a perseguir también en nuestro país ese robo de salario, esa explotación laboral, y a garantizar que en este país se repartan mejor el salario, el trabajo y el tiempo? Que trabajemos menos para poder vivir mejor", ha zanjado.

Alquileres y la jubilación

Más allá de las medidas laborales, Podemos plantea una intervención directa en el mercado de la vivienda. La formación propone reducir un 40% los precios de los alquileres mediante decreto ley y expropiar viviendas que se encuentren en manos de fondos buitre.

También quiere prohibir los desahucios de personas que no dispongan de una alternativa habitacional, sin exigir que acrediten una situación de vulnerabilidad adicional.

"Si a ti te van a echar de tu casa y no tienes otra casa a la que irte, eso ya es en sí una situación de vulnerabilidad. Igual que si te quieren echar con 67, con 68 o con 80 años, eso ya es en sí una situación de vulnerabilidad", ha defendido Montero, que también ha incluido entre estos supuestos los desahucios de familias con hijos.

En materia económica, el programa incluye la revalorización de los salarios conforme al IPC, un salario mínimo de 1.800 euros mensuales y una jornada laboral de 30 horas semanales. Además, Podemos propone adelantar la edad de jubilación hasta los 63 años, nacionalizar Repsol y crear una banca pública.

Por su parte, el número dos de la formación en Madrid, Jacinto Morales, ha defendido alcanzar el pleno empleo y ha criticado que el Ejecutivo considere positivo mantener una tasa de paro del 10%. "Esto es una locura", ha defendido.

Morales también ha reclamado recuperar la indemnización de 45 días por año trabajado en los despidos improcedentes y convertir en fijos a 900.000 empleados interinos de la Administración pública.

El programa incorpora asimismo un cupo laboral para personas transexuales, dentro de un conjunto de medidas con las que Podemos busca presentar una alternativa económica y social de cara a los comicios del 29-N.