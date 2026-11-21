Cristina Buendía, notaria: “Si un vecino mayor de 70 años pide un ascensor, la comunidad ya no puede desentenderse”

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LO ESENCIAL Las claves La reforma de la Ley de Propiedad Horizontal obliga a las comunidades a actuar si un vecino mayor de 70 años o con discapacidad solicita obras de accesibilidad, como un ascensor o una rampa. Es responsabilidad de la junta de propietarios solicitar de forma obligatoria las ayudas y subvenciones disponibles para la realización de las obras. Las obras serán obligatorias para la comunidad si las subvenciones concedidas cubren al menos el 70% del coste; si no se alcanza dicho porcentaje, el solicitante podrá asumir la diferencia. En caso de incumplimiento por parte de la comunidad, el vecino afectado puede acudir a los tribunales para que un juez ordene la ejecución de los trabajos. Cataluña queda excluida por tener regulación propia.

El cambio ya está en marcha y debe ser tenido muy en cuenta por las comunidades de propietarios. ¿Desde cuándo? Desde el pasado 23 de octubre. ¿Y cuál es? Pues se refiere a las obras de accesibilidad.

“Muy atentas todas las comunidades de propietarios”, advierte la notaria María Cristina Clemente Buendía en redes sociales.

Y concreta cuál es la novedad que ya ha entrado en vigor: “Si un vecino mayor de 70 años pide un ascensor, la comunidad ya no puede desentenderse”.

Ascensor y rampa

Este cambio se debe a la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal que se ha incluido en la ley 4/2026 y que se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 3 de octubre.

Y el mismo hace referencia a las obras de accesibilidad que puede pedir cualquier vecino de una comunidad de propietarios con algún tipo de discapacidad o con una edad que supera los 70 años.

La notaria, en su publicación en redes, pone una serie de ejemplos en los que ese vecino puede pedir, por ejemplo, la instalación de un ascensor o de una rampa para facilitar su movilidad.

Y, posteriormente, especifica que es el vecino el que debe solicitar cuáles son las ayudas y subvenciones que están disponibles. Pero matiza: “Es la comunidad de propietarios la obligada a solicitar estas ayudas”. Por lo tanto, no debe de ser el vecino interesado.

María Cristina Clemente Buendía prosigue indicando que, una vez iniciado el trámite, “la junta no puede desentenderse”.

Dicho de otra manera: es obligatorio que la junta solicite la ayuda. No es algo optativo.

"Si las ayudas y subvenciones realmente concedidas alcanzan el 70% del importe de estas obras, la ejecución de las mismas es obligatoria para la comunidad de propietarios", prosigue la notaria.

Recordemos que, hasta la entrada en vigor de la ley, el porcentaje se situaba en el 75%. Importante también es que la norma tiene en cuenta las ayudas que efectivamente se conceden, no las que la comunidad podría llegar a recibir en su momento.

¿Y qué ocurre si la comunidad de propietarios no cumple si se da esta circunstancia? “El vecino puede acudir a un tribunal y ser el juez el que ordene la ejecución de las obras”, remarca Cristina Buendía.

En el caso de que las ayudas finalmente concedidas no alcancen el 70%, o el coste supere el tope previsto, las obras seguirán siendo obligatorias. Eso sí, siempre y cuando pague la diferencia la persona que solicitó las obras.

Por último, la notaria hace una matización que debe ser tenida muy en cuenta. Y la misma no es otra que, en Cataluña, no se aplica. Esta CCAA tiene una regulación específica al respecto.