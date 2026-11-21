Ayuso confirma que ayudará con hasta 4.000€ a las familias que contraten empleadas del hogar para conciliar

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LO ESENCIAL Las claves La Comunidad de Madrid aprueba un presupuesto de 2,3 millones de euros para ayudar a las familias a conciliar mediante la contratación de empleadas del hogar. La ayuda será de hasta 4.000 euros para cubrir el 100% de las cuotas a la Seguridad Social en rentas inferiores a 20.000 euros (30.000 en monoparentales). Está dirigida a familias con hijos menores de 12 años, hijos con discapacidad menores de 18 años o personas dependientes a su cargo. Las subvenciones se otorgarán por orden de llegada y las solicitudes deberán presentarse entre el 1 de febrero y el 30 de abril de 2027.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso, ha dado un paso más para que las familias puedan conciliar. En concreto, dispondrán de hasta 4.000 euros para que contraten empleadas del hogar.

Importante: no se trata de una cantidad que van a recibir para pagar sus nóminas. Se trata de un dinero que cubrirá las cuotas a la Seguridad Social.

Un programa que, en conjunto, supone un montante de 2,3 millones de euros tras haber sido aprobado por el Consejo de Gobierno.

Requisitos

Llegados a este punto, la pregunta es clara: ¿Quiénes pueden acceder a estas ayudas? Podrán hacerlo todas aquellas familias residentes en la Comunidad de Madrid que tengan a su cargo hijos con una edad inferior a los 12 años.

También podrán hacerlo aquellos otros núcleos familiares que tengan un hijo con discapacidad y cuya edad no supere los 18 años, u otras personas dependientes siempre y cuando vivan en el mismo domicilio.

¿Cuál será la cantidad a la que pueden acceder las familias? En este caso, dependerá de la renta por miembro de la familia.

Así, y según la Comunidad de Madrid, “podrá alcanzar el 100% cuando sea inferior a 20.000 euros, o a 30.000 euros en el caso de las monoparentales”.

Será la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo la que gestionará estas prestaciones, que cubrirán las cuotas a la Seguridad Social pagadas por el empleador durante el año natural anterior a la solicitud.

Respecto al tipo de contrato, hay que reseñar que el programa admite contratos temporales o indefinidos, incluidos los fijos discontinuos, a jornada completa o parcial.

Importante: se puede subvencionar a una sola persona empleada del hogar o a varias contratadas una detrás de otra.

Asimismo, conviene subrayar que, con carácter general, la relación laboral y el alta en la Seguridad Social tendrán que haber durado al menos 58 días naturales entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año anterior, aunque no sean seguidos.

Las personas interesadas deben saber que estas ayudas se concederán de forma directa, es decir, por orden de entrada en el registro electrónico de la Comunidad de Madrid.

Eso sí, siempre y cuando las solicitudes estén completas y lleven la documentación exigida.

¿Y cuál es el plazo de presentación de la documentación? Podrán presentarse del 1 de febrero al 30 de abril de 2027 en la web de la Administración Digital de la Comunidad de Madrid.