Toñi y Carlos, dueños de un bar: “La inversión inicial fue de 85.000 €, es mucho dinero que arriesgamos"

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LO ESENCIAL Las claves Toñi y su hijo Carlos reconvirtieron su bar en el restaurante El Casino en Aldeanueva del Camino (Extremadura) tras las dificultades económicas provocadas por la pandemia. La transformación supuso una inversión inicial cercana a los 85.000 euros entre reformas, vajilla y mobiliario, apoyada por una subvención de 24.000 euros de la Junta de Extremadura. El cambio de modelo de negocio hacia la comida casera tradicional les ha permitido dejar de perder dinero, trabajar menos horas y ganar en calidad de vida. El restaurante ofrece opciones adaptadas a distintos presupuestos, permitiendo comer a los clientes desde los 20 euros por persona.

Victoria, mejor conocida como Toñi, y su hijo Carlos gestionan un restaurante familiar en un pequeño pueblo de Extremadura. El local antes era un bar, pero varios desafíos económicos les obligaron a cambiar de negocio y empezar de nuevo.

El proceso de renovación supuso una importante inversión en mobiliario, reformas y también hacer una apuesta por la comida casera con platos tradicionales como callos tradicionales y torreznos al horno.

Así, el restaurante El Casino en Aldeanueva del Camino ha conseguido reinventarse y, sobre todo, Toñi y Carlos han conseguido ganar en calidad de vida, dando un ejemplo de qué hacer y qué no al abrir un negocio en España.

Restaurante El Casino

Carlos explicó sin tapujos que el detonante que los llevó a convertirse en un restaurante fue la pandemia: "Nuestro bar empezó a caer en picado cuando empezó la pandemia y nos tuvimos que empezar a buscar un poco la vida", expresó.

"Empezamos a ver que la demanda que teníamos ya no estaba en la barra, estaba en otro sitio y nos envalentonamos", recordó Carlos. Así, consiguieron reunir el dinero para financiar su restaurante: "Fueron cerca de 85.000 euros, mucho dinero al que te arriesgas y que pones todo tu capital", señaló.

Uno de los platos que sirven en El Casino. YouTube (@elxefencocina)

A pesar de haber tenido que invertir una gran cantidad de dinero, no tienen duda de que el cambio valió la pena por "la calidad de vida" y la economía. "Con el bar lo que pasaba era que tú estabas aquí trabajando muchas horas y la realidad es la que es, vivimos en un pueblo de 600 habitantes, pasan 5.000 o 6.000 personas por la puerta de este local", reclamó.

Asimismo, recalcó que, ante la falta de clientes habituales, en el verano, cuando venían todas las familias de la ciudad y el pueblo estaba mucho más lleno, "teníamos mucha demanda y te pegas aquí 40 días del verano para intentar pagar el día, el día que menos ganábamos conseguíamos 2.000 euros y aun así teníamos que poner dinero".

Carlos señaló que el bar suponía una serie de gastos a los que tenían que hacer frente, ya que habían invertido en el bar y en la compra de un edificio que "valió mucho dinero y tiramos de hipoteca"; además de esto, "hay que pagar seguros, préstamos y, claro, al final se te va el dinero; si los márgenes no cuadran, te sale a pagar".

Sin embargo, un año después de haber hecho el cambio, el hostelero confesó que "hemos dejado de perder dinero y hemos dejado de pagar todos los meses de nuestro bolsillo para empezar a ganar", todo esto acompañado de trabajar menos horas diarias.

Toñi y Carlos, dueños de un bar: “La inversión inicial fue de 85.000 €, es mucho dinero que arriesgamos"

Toñi secundó lo que dijo su hijo, expresando que el negocio del restaurante es infinitamente mejor, sobre todo por un tema de "calidad de vida", al haberse quitado la preocupación de hacer frente a los distintos gastos y comenzar a ganar dinero de verdad.

Por supuesto, para convertir El Casino en un restaurante acogedor tuvieron que invertir dinero en sillas nuevas, mobiliario y vajilla, lo que supuso casi 30.000 euros invertidos con el objetivo de convertir su local en un sitio donde "la gente pueda estar a gusto". aca

Para conseguir financiar la remodelación del local, recibieron una ayuda de la Junta de Extremadura de 24.000 euros que, manifestó Carlos, "nos ayudó a seguir adelante con todo esto".

Sin embargo, como buen empresario, Carlos señaló que, además de esto, tiene préstamos e hipotecas, lo que, a su vez, le permite "tener algo" propio y "otra visión de negocio".

Comida 'como en casa'

Explicaron que en El Casino hay platos de todo tipo para que "la gente pueda venir por 20 euros o 35 euros o 50 euros por persona". "Aquí hay gente que viene a picar, se pide sus dos entrantes, se va y se gasta unos 20 euros por persona, yo creo que ese es el mínimo", enfatizó Carlos.

Asimismo, el cocinero puso de ejemplo que una tapa de callos cuesta unos 12 euros, con lo cual es posible comer por al menos 20 euros y si el cliente busca una comida más completa, la factura aumenta a 30 o 40 euros.

Con esto, tanto Toñi como Carlos han conseguido darle la vuelta a su local y convertirlo de un bar en un restaurante de comida casera en el pequeño pueblo de Aldeanueva del Camino, demostrando que siempre es posible reinventarse.