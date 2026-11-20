Es oficial: trabajadores por cuenta ajena y autónomos podrán acogerse a las nuevas bajas aprobadas por el Gobierno

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LO ESENCIAL Las claves El Gobierno aprueba dos nuevas bajas laborales que entrar!an en vigor el 1 de diciembre tras su publicaci#n en el BOE. Est!n dirigidas a mujeres con s!ntomas incapacitantes por menopausia y a v!ctimas de violencia de g!nero con lesiones que les impidan trabajar. Beneficiar!n tanto a trabajadoras por cuenta ajena como a aut!nomas, eliminando el requisito previo de 180 d!as de cotizaci#n. La empresa o la entidad pagadora abonar! el salario desde el primer d!a, cobrando un subsidio del 60% de la base reguladora hasta el d!a 20 y del 75% a partir del 21.

Una baja laboral es un periodo de ausencia justificado en el puesto de trabajo de un empleado por motivos de salud. Durante ese periodo de tiempo, el mismo recibe asistencia sanitaria y un subsidio económico, a la par que la empresa continúa cotizando por él a la Seguridad Social.

Fue el pasado 21 de octubre cuando se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) un real decreto-ley en el que se incluyen dos nuevas bajas. Y serán efectivas a partir del próximo 1 de diciembre tras las modificaciones de los artículos 169, 171, 172 y 173.1.

¿Cuáles son? Una baja pone el foco en mujeres con síntomas incapacitantes asociados a la menopausia; y, la otra, para víctimas de violencia de género cuyas lesiones le impidan desempeñar su trabajo.

Bajas laborales

Para explicar mejor estas dos nuevas bajas, el abogado Ignacio de la Calzada ha publicado en Instagram un vídeo pormenorizando cada caso.

Así, y en el caso de mujeres con síntomas incapacitantes asociados a la menopausia, se aplicará a aquellas mujeres “con una patología limitante por trastorno menopáusico secundario”.

Pero hace la siguiente matización: “No significa que la menopausia dé derecho automáticamente a una baja, sino que la patología debe estar identificada médicamente y debe impedir trabajar".

Mientras que, en el segundo caso (víctimas de violencia de género cuyas lesiones le impidan desempeñar su trabajo), el abogado hace la siguiente matización: “La relación entre las lesiones y la violencia tiene que quedar acreditada con la documentación prevista en la norma".

Afecta a las mujeres que no pueden desempeñar su trabajo debido a lesiones causadas por su pareja o expareja, aunque no hayan convivido.

¿Qué cambia esto con una baja médica común? “Lo primero es que no se exige la cotización de 180 días. Para poder cobrar una baja médica tienes que haber trabajado seis meses”, indica De la Calzada.

Y añade: “En este caso, no hace falta y la empresa paga el salario desde el primer día de la baja y el subsidio se cobra desde el día siguiente”. ¿Cuánto?

El 60% de la base reguladora hasta el día 20 y el 75% desde el día 21. Y esto afecta no sólo a trabajadoras por cuenta ajena sino también a autónomas.

La base de cotización que se acabará tomando como referencia, con carácter general, será la del mes inmediatamente anterior al mes previo al hecho causante.

Por lo tanto, y si dicha baja laboral arranca en el mes de diciembre de este año, el cálculo de la prestación acabará tomando como referencia las cotizaciones de dos meses antes, es decir, octubre.

Por último, el abogado subraya que la medida no sólo beneficia a las empleadas por cuenta ajena sino que también a las autónomas.