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LO ESENCIAL Las claves Ernest Urtasun denuncia que se hayan hecho las cosas mal durante décadas al descalificar más de seis millones de viviendas protegidas construidas desde el franquismo. El portavoz de Sumar señala que, si se hubiera mantenido la protección de esos inmuebles, el 20% del parque residencial en España sería público en la actualidad. El ministro aboga por liderar la construcción desde la Administración para consolidar un parque público de vivienda asequible financiado con los presupuestos. Sumar propone blindar el suelo para evitar que los fondos de inversión absorban promociones construidas con fondos públicos y garantizar que no pasen al mercado libre.

Ernest Urtasun señaló uno de los principales focos de debate en España: la crisis de vivienda. El portavoz de Sumar recurrió a la evolución histórica del mercado residencial para explicar por qué considera que las políticas aplicadas durante décadas no han conseguido garantizar el acceso a una casa.

En su balance sobre las políticas del sector, recordó el volumen de viviendas protegidas construidas desde el franquismo en España: "Se construyeron más de seis millones de viviendas de protección oficial que se descalificaron y pasaron al mercado libre", denunció el ministro.

El dirigente argumentó que la descalificación de estas promociones redujo el patrimonio residencial sujeto a protección. "Llevamos haciendo las cosas muy mal desde hace décadas", afirmó al denunciar que España no ha conseguido conservar una parte importante de aquellos inmuebles.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, en el Congreso de los Diputados, a 30 de septiembre de 2026. Marta Fernández / Europa Press

El portavoz de Sumar insistió en la necesidad de cambiar el rumbo de las políticas públicas y defendió la creación de un parque residencial más amplio. Su diagnóstico apunta a la necesidad de recuperar la capacidad de intervención pública que se ha perdido durante las últimas décadas.

Urtasun planteó que, si aquellas viviendas no se hubieran descalificado, hoy el 20% del parque residencial en España podría ser público. Se trata de una estimación particular que expuso para ilustrar las consecuencias que atribuye a la pérdida de protección de estos inmuebles.

El dirigente político defendió que la Administración debe liderar la construcción residencial y apostar por "un parque público de vivienda asequible fuerte", financiado a través de los presupuestos. Su propuesta pasa por evitar que las promociones protegidas terminen perdiendo esa condición y pasando al mercado libre.

Para revertir esta dinámica, Urtasun defendió que las nuevas promociones deben contar con garantías que impidan la pérdida de su protección con el paso del tiempo. El objetivo es blindar el suelo para evitar que los fondos de inversión sigan absorbiendo inmuebles construidos con dinero de los contribuyentes.

La propuesta de Sumar pasa por recuperar la capacidad de las administraciones para intervenir en el mercado residencial y aumentar el número de inmuebles. El ministro considera que la pérdida de protección de las antiguas promociones demuestra la necesidad de mantener una estrategia pública estable y sostenida.

Urtasun defendió que ese nuevo parque residencial debe contar con financiación suficiente a través de los presupuestos. Su planteamiento busca evitar que se repitan los errores del pasado y garantizar que las próximas generaciones dispongan de alternativas asequibles frente al mercado inmobiliario.