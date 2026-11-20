La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros..jpg Jesús Hellín

Entró en vigor: los trabajadores tienen derecho a pedir ser indefinidos o a ampliar su jornada tras 6 meses trabajados

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LO ESENCIAL Las claves Los trabajadores podrán solicitar por escrito un contrato indefinido o ampliar su jornada tras cumplir seis meses en la empresa. Se fija un plazo de tres años para denunciar casos de discriminación salarial, computados desde la corrección del problema o el fin del contrato. Las empresas no podrán preguntar el sueldo anterior en las entrevistas de trabajo ni incluir cláusulas de confidencialidad salarial. Se reducen los periodos de prueba a un máximo de seis meses para técnicos titulados, dos para el resto de empleos y un mes en contratos eventuales.

Miles de personas en España cobran menos que sus compañeros por hacer exactamente el mismo trabajo y muchos no llegan a reclamar por miedo a represalias.

Sin embargo, las reglas del juego han cambiado. Con la reciente reforma laboral aprobada por el Gobierno, ahora disponen de hasta tres años para denunciar que sufrieron discriminación salarial.

La normativa de transparencia salarial entró en vigor el jueves, 19 de noviembre de 2026, un día después de que el Real Decreto-ley 39/2026 se publicara en el Boletín Oficial del Estado.

De esta forma, cambian completamente las reglas de concentración, condiciones laborales y transparencia salarial en España.

La regla de 'los seis meses'

Para empezar, las ofertas publicadas en cualquier plataforma deberán incluir obligatoriamente el salario inicial o banda salarial y el convenio colectivo aplicable. Además, los anuncios y los nombres de los puestos deben ser neutros en cuanto al género y formato accesible.

Las empresas no podrán preguntar cuánto cobrabas en tu anterior trabajo, así como pedir tu historial salarial ni tu nómina actual en las entrevistas.

Tampoco existirán cláusulas de confidencialidad salarial. El trabajador podrá hablar de su sueldo y consultar medias salariales de puestos de igual valor.

Uno de los puntos más importantes es que, tras seis meses en la empresa, tendrán derecho a pedir por escrito un contrato indefinido o ampliar su jornada laboral. La entidad en cuestión deberá responder en un plazo determinado.

No podrán despedir ni sancionar a aquellos que reclamen estos derechos y conllevará sanciones muy graves.

Sumado a esto, el trabajador tendrá tres años de margen para denunciar que sufrió discriminación salarial, es decir, que en su día le pagaban menos de forma injusta. El plazo comienza cuando se arregla esa situación o el día en el que finaliza tu relación laboral ya sea por decisión propia o despido.

Periodos de prueba más cortos

Cuando entramos en una empresa, siempre nos enfrentamos a ese periodo de prueba que varía según el convenio, tamaño de la plantilla o tipo de contrato y cualificación del puesto.

Ahora el periodo de prueba no podrá superar los seis meses para personal técnico titulado, ni dos meses para el resto. Podrá ampliarse a tres meses en empresas de menos de 25 trabajadores.

En el caso de un contrato eventual que solo tenga de duración seis meses o superior a este tiempo, el periodo de prueba no podrá exceder de un mes. Y para contratos de menos duración será reducido en esta misma proporción.

Firma de un contrato. Pixabay.

Aunque la norma ya está vigente, su aplicación se dividirá en dos fases según su tipo de obligación.

De aplicación inmediata será que una empresa publique de manera transparente la oferta, que no pueda preguntar el salario anterior en entrevistas, la nulidad de las cláusulas de confidencialidad salarial y el derecho individual de las personas trabajadoras a solicitar datos medios de retribución.

La aplicación escalonada se dará para las empresas cuando tengan que entregar el informe sobre la brecha retributiva. Este documento deberá demostrar cuánto cobran de media los hombres y cuánto las mujeres en su plantilla. Así el Estado puede vigilar si hay diferencias injustas por razón de sexo.

Existen plazos distintos para cada entidad porque hacer estos cálculos requiere tiempos y recursos administrativos. La ley exige que comiencen primero las empresas grandes, de 150 trabajadores o más. Tendrán hasta el 8 de junio de 2027 para entregar su primer informe.

Las empresas medianas, de 50 a 149 trabajadores, tendrán cuatro años extra de margen, hasta el 8 de junio de 2031. A diferencia de las empresas pequeñas, menos de 50 trabajadores, que no tendrán que enviar este informe periódico al Estado.

El objetivo de esta ley será cerrar esa brecha retributiva alineando España con las directivas europeas y garantizar condiciones laborales más previsibles.