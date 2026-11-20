Arturo Pérez-Reverte, 74 años, sobre Pedro Sánchez: "Conozco a gente inteligente que lo odia y le va a votar"

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LO ESENCIAL Las claves Arturo Pérez-Reverte criticó en 'El Hormiguero' las paradojas del electorado español, afirmando que conoce a gente brillante que odia a Pedro Sánchez pero lo va a votar igual. El escritor definió a España como un "país enfermo históricamente", achacando a una enfermedad degenerativa la caída recurrente de diversos regímenes y etapas democráticas. El académico señaló un descorazonamiento generalizado hacia los políticos, indicando que el español ya no busca una solución ideal, sino simplemente "la hipótesis menos mala". Pérez-Reverte lamentó la pérdida de fe en los líderes actuales tras repetidos engaños y fraudes, concluyendo que "últimamente nos está mintiendo el mismo".

El próximo 29 de noviembre, los españoles acudirán a las urnas para elegir al próximo presidente del Gobierno. Desde el anuncio del adelanto electoral, el clima político ha estado lleno de crispaciones en una campaña extremadamente polarizada.

En esta línea, el escritor y periodista Arturo Pérez-Reverte habló en El Hormiguero sobre estas elecciones y el malestar que parece rodear el voto de los españoles porque "ya no creemos en los políticos".

Asimismo, reflexionó sobre las contradicciones del electorado, destacando ciertos fenómenos paradójicos y atribuyéndolos a que la sociedad española padece una condición patológica e histórica degenerativa: "España es un país enfermo históricamente".

"Nos está mintiendo el mismo"

Pérez-Reverte comenzó enfatizando una de las grandes paradojas de los votantes de Pedro Sánchez: "Yo conozco gente que lo odia y lo va a votar y no te hablo de tarugos, gente con nivel, intelectualmente potente, alguna persona muy próxima, gente que tiene una cabeza y lo van a votar y lo odian, lo desprecian profundamente, se indignan con él y lo van a votar", expresó.

La respuesta del escritor a esta incongruencia es que España "es un país enfermo históricamente", una enfermedad que definió como "degenerativa" y que, según él, hizo que "nos cargáramos la Primera República, la Restauración, la Segunda República y nos estemos cargando la Transición".

Utilizando los ejemplos históricos citados por Pérez-Reverte, es evidente que el fracaso sucesivo de grandes proyectos políticos en la historia contemporánea española ha contribuido al empeoramiento de esta patología identificada por el interlocutor.

Asimismo, contribuye a ello que, mirando por el retrovisor, los últimos cuatro presidentes en España han tenido casos o escándalos de corrupción. Esto, a su vez, contribuye a una sensación de absoluto pesimismo político.

Lo cierto es que el académico hizo hincapié en que los españoles sienten un "descorazonamiento general" en lo que respecta a la política. El motivo de esta desesperanza es la falta de confianza: "Ya no creemos en los políticos, no creemos en las soluciones, buscamos la hipótesis menos mala", explicó.

"La ilusión, la fe, la esperanza, digamos, se van diluyendo, se van; ahora ya esperas que haya una buena gestión, que no te engañen demasiado, que no roben demasiado y que nos dejen vivir", manifestó Pérez-Reverte.

Según el académico, los votantes esperan que "solucionen lo que tengan que solucionar" o, al menos, establezcan ciertas medidas que mejoren el nivel de vida, pero la creencia de que "me van a cambiar la vida", el escritor confesó que "yo creo que el español dejó de creer en eso".

Asimismo, estableció que el motivo que origina, en cierto sentido, esa citada enfermedad es que "nos han engañado tantas veces, nos han llevado al huerto tantas veces, nos han defraudado tantas veces, nos han mentido tantas veces... últimamente nos está mintiendo el mismo, yo creo que lo peor es por la falta de esperanza".