Alfonso Muñoz, sobre las pensiones: “Serán necesarios 37 años cotizados para obtener la base reguladora completa”

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LO ESENCIAL Las claves En 2027 finalizará el periodo transitorio de la reforma de pensiones iniciado en 2013, introduciendo seis cambios fundamentales según la Seguridad Social. La edad ordinaria de jubilación se fijará en 67 años, permitiendo jubilarse a los 65 años a quienes acrediten 38 años y medio de cotización. A partir de 2027 serán necesarios 37 años completos de cotización para alcanzar el 100% de la base reguladora, frente a los 36 años y medio exigidos hasta 2026. Las medidas incluyen un nuevo sistema de cálculo, el aumento del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), una cuota de solidaridad para sueldos altos y el incremento de la base máxima.

Ni más ni menos que seis cambios entrarán en vigor en 2027 en lo que se refiere al sistema de pensiones. Transformación que Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, califica como “fundamental”.

Por ejemplo, la edad de jubilación ordinaria estará en los 67 años con una excepción. Si se ha llegado a 38 años y medio de aportaciones, dicha edad será de 65 años.

Y, como señala Muñoz en un vídeo de YouTube, “serán necesarios 37 años cotizados para obtener la base reguladora completa”.

Cambios

Junto a estos cambios, Alfonso Muñoz apunta otros como un nuevo sistema de cálculo que beneficia a quienes han tenido periodos laborales inestables.

Sin olvidar una mayor presión fiscal al aumentar el conocido como Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) y la nueva cuota de solidaridad aplicada a las remuneraciones más elevadas.

Por último, el funcionario apunta a que la base máxima de cotización seguirá subiendo. ¿Objetivo? Fortalecer la solvencia económica de la Seguridad Social ante la jubilación masiva de nuevos pensionistas.

“En 2027 termina definitivamente el periodo transitorio de la reforma de pensiones que comenzó allá por el año 2013”, recuerda Muñoz.

Poniendo el foco en la base reguladora, y cómo obtenerla completa, el funcionario indica que, hasta el año 2026, para alcanzar ese 100% se necesitaban 36 años y 6 meses de cotización.

“Pero, a partir del año 2027, serán necesarios 37 años completos de cotización para tener derecho al 100% de la base reguladora”, remarca.

Para explicarlo mejor, Alfonso Muñoz pone el ejemplo de dos trabajadores. Uno, se jubila en el año 2027 y tiene exactamente 37 años de cotización. Dicho de otra forma habrá alcanzado la cifra necesaria para cobrar el 100% de su base reguladora.

El otro trabajador, también se jubila en el año 2027 pero tiene 36 años y 8 meses cotizados. Es decir, que no llega a los 37 años de cotización. Por lo tanto, no cobrará el 100% de la base reguladora.

Según la escala estipulada para el año 2027, este segundo trabajador “cobraría o percibiría el 99,28% de su base reguladora”, concluye Muñoz.