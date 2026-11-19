Tras brillar junto a Dua Lipa y conquistar el mundo en la gira del artista colombiano, la joven desvela la cara más humana del éxito y lanza su propio método para transformar la danza.

De Sevilla a arrasar con Maluma en estadios: la historia de Nadia Llopis, la bailarina que no se puso límites

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LO ESENCIAL Las claves La bailarina sevillana Nadia Llopis consolida una destacada carrera internacional tras emigrar a Liverpool con solo 18 años y pasar por programas como 'Fama a Bailar'. Fue seleccionada entre más de 1.200 aspirantes para acompañar a Maluma en su gira internacional de estadios '+PRETTY +DIRTY', tras haber bailado con artistas como Dua Lipa o Ana Guerra. Consciente de la exigencia física y mental de la industria, ha creado el proyecto de retiros holísticos 'Creative Soul' para conectar cuerpo, mente y alma. Desde Londres, en 2026 ha lanzado 'Guidance LAB', un método de orientación ideado para ayudar a las nuevas generaciones de bailarines a construir carreras sostenibles.

Con solo 18 años, una maleta llena de ambición y sin apenas hablar inglés, la sevillana Nadia Llopis aterrizó en Liverpool. Salir de su zona de confort no era una opción, era una necesidad vital.

Aquel salto al vacío fue la primera página de una de las carreras internacionales más sólidas de la danza española actual.

El gran público la descubrió en Fama a Bailar (2019), pero fue su implacable ética de trabajo la que multiplicó sus horizontes.

En pocos años, Nadia pasó de los platós a acompañar a Dua Lipa en los MTV EMAs, deslumbrar en los Premios Goya, protagonizar el musical Malinche y bailar por toda España junto a Ana Guerra.

Pero en 2025 llegó el hito que coronaría su esfuerzo. Elegida entre más de 1.200 aspirantes, Nadia se unió a la gira internacional '+PRETTY +DIRTY' de Maluma.

Su hipnótico papel protagonista junto al colombiano al ritmo de Chantaje, ante más de 40.000 personas en estadios de Europa y Latinoamérica, marcó un antes y un después en su trayectoria.

Nerea LLopis, en 'Malinche' Cedida

Sin embargo, detrás del glamour hay una realidad que pocos ven. "Lo más difícil no es decidir ser bailarina, sino sostenerlo", confiesa la artista. Consciente de la brutal exigencia física y mental de la industria, Nadia creó Creative Soul, un proyecto de retiros holísticos que la ha llevado hasta las Maldivas para ayudar a conectar cuerpo, mente y alma.

Hoy, asentada en Londres, da un paso más allá. Este 2026 ha lanzado Guidance LAB, un innovador método de orientación diseñado para que las nuevas generaciones de bailarines construyan carreras sostenibles. Para Nadia Llopis, el mayor éxito ya no es solo brillar en el escenario, sino iluminar el camino de quienes vienen detrás.