Pedro Sánchez, 54 años, sobre la vivienda: "Hay que intervenir el mercado; no funciona y necesita regulación"

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LO ESENCIAL Las claves Pedro Sánchez defiende intervenir el mercado inmobiliario, comparándolo con el de la energía, e insiste en que no basta con construir, sino en regular y determinar para quién se edifica. El presidente del Gobierno fija como objetivo alcanzar un 6% de vivienda protegida o asequible del parque total en caso de renovar legislatura, destacando 120.000 inmuebles ya impulsados. El mandatario achaca la falta de medidas previas al bloqueo del PP y Vox en el Congreso y a la negativa de sus comunidades autónomas a aplicar la Ley de Vivienda estatal. Sánchez justifica el adelanto electoral por la imposibilidad de alcanzar acuerdos parlamentarios y señala la vivienda como el principal objetivo para una eventual nueva legislatura.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se entrevistó con Carlos Franganillo en Telecinco en vísperas de las elecciones generales el próximo 29 de noviembre. Una entrevista visiblemente tensa en la que se abordaron numerosos temas que han marcado los ocho años del Ejecutivo, desde los casos de corrupción, Ceuta, la ley de amnistía, el caso ferroviario y la dimisión de Óscar Puente, el apagón y la vivienda.

Sobre este último punto, Sánchez detalló el plan a seguir para, finalmente, resolver el problema de la vivienda que fue el detonante del adelanto electoral y forma parte de una de las principales preocupaciones de los votantes.

No obstante, al ser preguntado sobre por qué no se han aplicado estas medidas antes de que explotase la crisis, el mandatario no dudó en refugiarse en que la negativa del Partido Popular y Vox a aprobar las medidas en el Congreso de los Diputados o aplicarlas en sus comunidades autónomas.

Vivienda asequible y protegida

El precio del alquiler en España ha aumentado un 5,6% interanual y el precio de la vivienda un 11,2%, según los datos de Idealista.

Estas subidas, que se han ido acentuando a lo largo del tiempo, contrastan con el hecho de que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), recientemente aprobado para 2027, se sitúa en 1.286 euros en 14 pagas, una subida del 5,3%.

Viendo estas cifras, la preocupación de los ciudadanos españoles, que deben pagar un alquiler de 1.208 euros en promedio por una vivienda de 80 metros cuadrados, por arreglar dicha crisis es más que lógica.

Así, al ser preguntado sobre el tema, el líder socialista recalcó que la solución no es solo construir más viviendas: "Hay que construir vivienda, por supuesto, pero no solamente está en cuántas tenemos que construir, sino para quién", enfatizó.

Según Sánchez, actualmente hay 120.000 viviendas de protección oficial que "este Gobierno ha impulsado y ha construido", añadiendo que, en el caso de una nueva legislatura, "nuestro compromiso, nuestro objetivo es llegar al 6% del total del parque de viviendas en vivienda protegida o asequible".

Asimismo, el socialista defendió la intervención del Estado en el mercado inmobiliario comparándolo con el mercado de la energía: "Lo que tenemos que hacer, igual que hicimos con la energía, es intervenir en un mercado que no funciona y que necesita regulación", señaló.

Carlos Franganillo y Pedro Sánchez en la entrevista en Telecinco. Telecinco

El líder del PSOE se escudó en la negativa de la oposición: "Nosotros aprobamos la ley estatal de vivienda, pero los gobiernos autonómicos del Partido Popular con Vox se niegan a aplicar esa ley; por lo tanto, eso obliga al Parlamento a tener que legislar por encima de las comunidades autónomas", justificó.

Otros ejemplos que ofreció el candidato a la presidencia fueron la ley del suelo y los decretos de vivienda, recientemente aprobados por la Diputación Permanente. Sin embargo, quitando el obstáculo de gobernar con minoría parlamentaria, la pregunta sigue pendiente: ¿Por qué no hacer todo esto antes? ¿Por qué ahora?

La respuesta de Sánchez siguió la misma línea que los argumentos anteriores: "Porque hemos sacado muchas cosas adelante; nosotros, en la cuestión de la vivienda, hemos llegado al Congreso de los Diputados en cinco ocasiones con reales decretos-ley con medidas como, por ejemplo, los desahucios para personas vulnerables o préstamos de 50.000 euros sin intereses para la compra de la primera vivienda", argumentó.

"Cuando llega el momento en el que veo que es imposible el poder llegar a un acuerdo con fuerzas efectivamente muy diferentes es cuando he convocado las elecciones", continuó señalando el presidente del Gobierno.

Dicho esto, expresó a su favor que "yo creo que es indiscutible que España hoy en 2026 está mucho mejor que en 2018 y nosotros aspiramos a cuatro años más para dejarla mejor en 2030 que en 2026 y el principal objetivo es la vivienda".

Acto seguido, insistió en que los ayuntamientos y gobiernos de las comunidades autónomas del Partido Popular y Vox deben "asumir su responsabilidad" en materia de vivienda, como, según Sánchez, él mismo ha hecho ya, ya que "si no el PP y Vox, ni regulan ni dejan regular".

"Evidentemente, si queremos llegar antes y más lejos a resolver la cuestión de la vivienda, necesitamos una mayoría progresista en el Congreso de los Diputados", finalizó su argumento el presidente del Gobierno.