El exlíder de Podemos Pablo Iglesias participa en un acto de campaña Europa Press

Pablo Iglesias: "Irene Montero pidió un préstamo a su padre; la entrada del chalet y la reforma las pagamos con ahorros"

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LO ESENCIAL Las claves Las explicaciones sobre la compra del chalet de Pablo Iglesias e Irene Montero en Galapagar en 2018 recobran actualidad en medio del debate político sobre la vivienda. La pareja costeó la entrada y la reforma con ahorros propios y un préstamo que Montero pidió a su padre, además de contratar una hipoteca conjunta de 540.000 euros. El arquitecto de la vivienda defendió su diseño utilitario de una sola planta y dos dormitorios, asegurando que la casa no era un 'casoplón' pese a la percepción exterior.

La vivienda se ha convertido en uno de los principales asuntos de confrontación política en España.

Con el adelanto electoral, el acceso a un inmueble, el precio de los alquileres y las dificultades económicas de los ciudadanos vuelven a ocupar un lugar destacado en el debate público.

En este contexto, las explicaciones que ofrecieron Pablo Iglesias e Irene Montero cuando anunciaron la compra de su chalet en Galapagar, en 2018, recuperan actualidad.

La entonces pareja de dirigentes de Podemos hizo pública su decisión de adquirir la vivienda y acompañó el anuncio de un comunicado conjunto en el que detallaba cómo habían afrontado la operación.

Uno de los aspectos que explicaron fue la financiación de la entrada y de las reformas que necesitaba el inmueble.

"La entrada de la hipoteca y las reformas las hemos costeado con una parte de nuestros ahorros", explicaron.

A continuación, detallaron que la entonces diputada de Podemos había recurrido a su familia para afrontar esos primeros gastos: "Irene ha necesitado para ello pedir un préstamo a su padre".

La compra se había financiado mediante una hipoteca conjunta de 540.000 euros con Caja de Ingenieros, que ambos se comprometían a devolver durante tres décadas.

En el comunicado aseguraban que irían pagando las cuotas "poco a poco".

También hicieron referencia a la situación económica de sus respectivas familias. En concreto, explicaron que el padre de Irene Montero había trabajado toda su vida como mozo de mudanzas y su madre era profesora de educación infantil.

Sobre los progenitores del exlíder de Podemos, señalaron que "los padres de Pablo han ganado más". Su padre fue inspector de Trabajo y su madre, abogada laboralista. Ambos están jubilados.

El chalet de Galapagar

La vivienda también generó polémica por sus características y dimensiones.

El arquitecto José Ignacio Rubio, responsable del diseño del inmueble antes de que lo adquiriera la pareja, habló sobre sus particularidades en una entrevista concedida al diario La Verdad.

En ella rechazó que la casa pudiera calificarse de "casoplón" y defendió que su apariencia podía llevar a una percepción equivocada de sus dimensiones.

«No es ningún casoplón como están diciendo por ahí. La casa puede parecer más ostentosa de lo que realmente es", afirmó.

El profesional también ironizó sobre las críticas por disponer de piscina: "¡Como si tener una piscina en casa fuera una cosa de dioses!".

La vivienda, según explicó, tenía una distribución funcional, con una sola planta, dos dormitorios y dos baños. Además, disponía de un estudio junto al salón que podía utilizarse como tercera habitación.

"En realidad, es una vivienda utilitaria de dos dormitorios y dos baños, pero al estar construida en una sola planta, aparenta otra cosa", concluyó.