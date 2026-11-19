Leo Harlem fue panadero antes de ser cómico: "Trabajé desde los 16 años hasta los 28. Entraba a las cuatro de la mañana"

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LO ESENCIAL Las claves Leo Harlem trabajó como panadero entre los 16 y los 28 años antes de dedicarse al mundo del espectáculo, entrando a trabajar a partir de las cuatro de la mañana. El cómico leonés ha recordado en varias entrevistas las dificultades del oficio, señalando que lo más complicado era el trato con los compañeros a esas horas tan tempranas. Tras su etapa en la panadería pasó a trabajar como camarero en el bar El Harlem, establecimiento del cual tomó la inspiración para crear su nombre artístico. Su trayectoria humorística comenzó en 2002 tras una actuación sorpresa en Valladolid que lo llevó al Certamen de Monólogos de El Club de la Comedia.

Mucho antes de convertirse en uno de los humoristas más populares de España, Leo Harlem tuvo que acostumbrarse a madrugar, trabajar entre harinas y preparar pan cuando gran parte del país todavía dormía.

El cómico leonés pasó doce años detrás del mostrador de una panadería, una etapa que recuerda especialmente por los horarios y la convivencia entre sus compañeros. "De 16 a 28 años trabajé de panadero. Pero luego, a los 28 años, entré de camarero", explicó en el podcast A las bravas.

El humorista también recordó algunos detalles de aquella profesión durante su visita a El Hormiguero, donde Pablo Motos quiso conocer cómo era su rutina antes de dedicarse al mundo del espectáculo. "Eso no lo considero ni madrugar. Lo considero rebotar en la cama. Entraba a las 4-6 de la mañana", contaba entre bromas.

Una jornada que comenzaba de madrugada y que tenía sus propias dificultades. Preguntado por lo más complicado de trabajar en una panadería, Harlem no dudó en señalar a sus compañeros, aunque también reconoció que elaborar determinados productos requería bastante habilidad.

"Lo más chungo es aguantar a los compañeros", comentó. "A esa hora la gente no está muy comunicativa. Hacer una empanada buena cuesta. Pero eso es una maravilla".

También habló de una de las particularidades de trabajar rodeado de pan recién hecho: la posibilidad de comerlo prácticamente a cualquier hora. Sin embargo, pese a pasar tantas horas entre barras y hogazas, el humorista aseguró que no consumía grandes cantidades.

"Yo poco. Lo que pasa es que lo comes reciente. Una barrita, te haces un bocata y te lo comes. No comes tanto pan", explicó entre risas.

Del pan a los escenarios

El nombre real de Leo Harlem es Leonardo González Feliz. Nació en 1962 en Matarrosa del Sil, en León, aunque creció en Valladolid, ciudad en la que desarrolló buena parte de su vida antes de alcanzar la popularidad.

Después de abandonar la panadería, comenzó a trabajar como camarero en el bar El Harlem, establecimiento que acabaría inspirándole para crear su nombre artístico.

Su trayectoria dio un giro en 2002, cuando una actuación sorpresa en el local vallisoletano La Salamandra llegó al Certamen de Monólogos de El Club de la Comedia. Aquel episodio fue el inicio de su carrera como humorista.

Desde entonces, Harlem se ha convertido en un rostro habitual en la televisión, participando en programas como Zapeando, Me Resbala y La hora de José Mota.

También destaca por protagonizar distintas producciones cinematográficas. Entre ellas destaca la saga Padre no hay más que uno dirigida por Santiago Segura.

Una trayectoria muy diferente de aquellos primeros años en los que su principal preocupación no era solo hacer reír, sino en llegar a tiempo a la panadería antes de que amaneciera.