El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, y el candidato del PP a la presidencia, Alberto Núñez Feijóo, se saludan antes del programa 'Cara a Cara. El Debate', en Atresmedia, a 10 de julio de 2023, en Madrid (España). Eduardo Parra Europa Press

Horario y dónde ver el debate entre Sánchez y Feijóo hoy: todas las cadenas que emiten en directo el cara a cara

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LO ESENCIAL Las claves Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo protagonizan este jueves 19 de noviembre a las 22:00 horas su primer cara a cara televisivo de la campaña electoral. El encuentro durará aproximadamente dos horas, estará moderado por María Casado y se emitirá en abierto en las principales cadenas nacionales y autonómicas. El debate constará de cinco bloques temáticos: vivienda, economía y fiscalidad, política social, corrupción y regeneración democrática, y migración y política exterior. El sorteo ha determinado que Feijóo abra el cara a cara y que Sánchez intervenga en último lugar para cerrarlo.

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo protagonizarán este jueves 19 de noviembre el primer gran cara a cara televisivo de la campaña para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

El encuentro, organizado por la Academia de Televisión, comenzará a las 22:00 horas y podrá seguirse en directo a través de las principales cadenas nacionales y autonómicas. El debate se celebrará en el Plató A de Madrid Content City, en Tres Cantos, Madrid, y estará moderado por María Casado, presidenta de la Academia de Televisión.

La duración prevista es de aproximadamente dos horas, por lo que se prevé que finalice alrededor de la medianoche. No obstante, la señal institucional comenzará a las 20:00 horas, con la llegada de los dos candidatos al recinto.

¿Qué cadenas lo emiten?

Los espectadores podrán seguir el cara a cara en abierto a través de una amplia oferta de canales. Entre ellos se encuentran La 1, La 2, Canal 24 Horas, TVE Internacional, Antena 3, laSexta, Telecinco, Cuatro y La Séptima.

También se sumarán distintas televisiones autonómicas integradas en la Federación de Organismos o Entidades de Radio y Televisión Autonómicos (FORTA), además de Canal Extremadura y Castilla y León Televisión.

El encuentro además podrá seguirse por internet. RTVE ofrecerá la retransmisión a través de su plataforma RTVE Play y de sus canales digitales, mientras que las cadenas privadas dispondrán de sus respectivas opciones de emisión en línea.

Asimismo, las principales cadenas han preparado coberturas informativas especiales para analizar el encuentro. RTVE ofrecerá un programa previo desde las 19:30 horas, presentado por Pepa Bueno, mientras que Antena 3 comenzará su cobertura a las 21:00 horas con Vicente Vallés.

Una vez finalizado el cara a cara, las televisiones continuarán con sus respectivos espacios de análisis para examinar las intervenciones de los dos candidatos y las principales cuestiones abordadas durante el encuentro.

El debate ha supuesto importantes cambios en la programación de esta noche. La 1 no emitirá Aquí la Tierra, el tramo Malas Lenguas, La revuelta ni El perro andaluz, que se adelantó al miércoles. Por otro lado, Antena 3 no emite El Hormiguero, que tenía como invitado a Jordi Wild y cuya entrevista se traslada al 23 de noviembre, y en Telecinco no se emite la gala de GH VIP 9, que se adelantó al miércoles.

¿Qué temas se abordarán?

El cara a cara estará dividido en cinco bloques temáticos acordados por los equipos de ambos partidos. La vivienda será el asunto encargado de abrir el debate, seguido de economía y fiscalidad.

A continuación, Sánchez y Feijóo abordarán la política social y los servicios públicos, la lucha contra la corrupción y la regeneración democrática. El último bloque estará dedicado a la migración y la política exterior.

El orden de intervención quedó establecido mediante sorteo: Alberto Núñez Feijóo será el encargado de abrir el debate y Pedro Sánchez tendrá la última palabra.