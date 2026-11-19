Fernando, dueño de un bar en Madrid: "Vendemos unos 230 bocadillos de media barra al día y el más barato lo tenemos a 1 €"

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Fernando regenta Charcuterías Carias S.L. en Alcorcón, donde vende bocadillos de media barra a partir de tan solo 1 euro. El negocio vende entre 200 y 230 bocadillos diarios en jornadas fuertes, basando su rentabilidad en el alto volumen de ventas. El establecimiento se ha hecho viral tras la visita del creador de contenido Víctor Prous, quien destacó la generosidad de las raciones. Frente a la media madrileña de 4 a 6 euros por bocadillo, Fernando defiende su modelo ajustado señalando que por un euro se ofrece pan industrial de calidad acorde al precio.

Comer fuera de casa se ha convertido en un gasto cada vez más difícil de asumir para muchos trabajadores. El encarecimiento de los alimentos también se ha trasladado a las barras de los bares, donde un bocadillo tradicional puede costar ya entre cuatro y seis euros.

Sin embargo, todavía hay establecimientos que mantienen precios muy por debajo de esa media. Es el caso de Charcuterías Carias S.L., un negocio de Alcorcón (Madrid) donde Fernando vende bocadillos de media barra desde apenas un euro.

El establecimiento ha llamado la atención de las redes debido a un vídeo de TikTok del creador de contenido Víctor Prous, que ha visitado el local para probar algunas de sus especialidades y conocer cómo funciona el negocio.

Durante la grabación, Fernando explica que la demanda puede alcanzar cifras considerables: "El bocata en un día fuerte de faena: 200 o 230", asegura sobre el volumen de ventas diario. Es una cantidad que permite entender la apuesta del establecimiento por ofrecer productos económicos y llegar a un público amplio.

Su propuesta contrasta con la tendencia de las bocaterías especializadas y los establecimientos gourmet, donde los precios pueden superar con facilidad los diez euros por unidad.

Bocadillos de media barra

Durante la visita, Prous prueba diferentes variedades del establecimiento. Entre ellas aparecen propuestas de magreta con queso manchego, acompañamientos de queso fundido y mortadela con aceitunas.

El creador de contenido destaca especialmente el tamaño de las raciones y la cantidad de relleno que incorporan.

"Estamos hablando de media barra", comenta mientras enseña uno de los bocadillos a cámara. También reconoce que el pan utilizado es industrial, aunque considera que el precio justifica esa elección: "Por un euro no puedes pedir pan de panadería".

Fernando, por su parte, defiende que algunos clientes esperan demasiado por el precio que pagan. "Es que la gente se piensa que por euro le vas a dar jamón ibérico. Un eurito, gente", comenta durante la grabación.

La diferencia con otros establecimientos madrileños resulta considerable. Mientras que los bocadillos tradicionales suelen situarse entre los 3,50 y los 6,50 euros, las propuestas especializadas pueden alcanzar los 12 o incluso 15 euros.

En este contexto, mantener una oferta de un euro supone apostar por un modelo basado en precios reducidos y un elevado número de ventas.

El negocio de Alcorcón demuestra que todavía existen alternativas económicas para quienes buscan resolver el desayuno o el almuerzo sin gastar demasiado.

Con jornadas en las que salen más de 200 bocadillos de sus instalaciones, Fernando ha encontrado en el volumen de venta una de las claves de su propuesta.