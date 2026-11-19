Elyseum distingue como presidenta de honor a Esther Esteban: "Creer en nosotras nos ayudará a llegar más lejos"

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LO ESENCIAL Las claves La periodista Esther Esteban ha sido nombrada presidenta de honor de Elyseum Women Club en su jornada anual celebrada en la Fábrica de Armas de Toledo. Durante el encuentro, que defiende la creación de redes de apoyo entre mujeres, la empresaria Inés Gárate también ha sido distinguida como miembro honorífico. Autoridades locales y regionales como Carlos Velázquez, Concepción Cedillo y Patricia Franco abogaron por una igualdad compartida y analizaron los retos de conciliación y la brecha digital. El evento abordó obstáculos en la carrera profesional femenina y el papel clave de las mujeres en el desarrollo ético de la inteligencia artificial para evitar sesgos.

El liderazgo femenino no se construye en solitario. Necesita referentes, oportunidades y, sobre todo, redes de mujeres dispuestas a apoyarse para abrirse camino. Esa es una de las ideas que ha marcado este jueves la jornada anual de Elyseum Women Club, celebrada en la Fábrica de Armas de Toledo bajo el lema 'Del ayer al mañana: retos aún pendientes'.

Un encuentro que ha tenido uno de sus momentos más especiales con el nombramiento de la periodista toledana Esther Esteban, presidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, como presidenta de honor de la asociación.

Un reconocimiento que Esteban ha recibido con "mucha ilusión" y que ha vinculado precisamente con uno de los principios que defiende Elyseum desde su nacimiento: la creación de espacios de colaboración entre mujeres.

Esther Esteban e Inés Gárate, reconocidas por Elyseum Woman Club. Ángela Pulido Díaz

"Creo profundamente en crear redes de mujeres. Si las mujeres no creemos en las mujeres ni creamos redes de apoyo, no llegamos a nada", ha afirmado ante los asistentes.

Igualdad compartida

La presidenta ejecutiva de este medio ha recordado también las dificultades que encontró cuando decidió poner en marcha una tertulia televisiva formada íntegramente por mujeres, una iniciativa pionera que tuvo que defender frente a numerosas resistencias.

Aquella experiencia, ha explicado, terminó convirtiéndose en un espacio de éxito y llegó a duplicar la audiencia de otra tertulia que se realizó posteriormente con una mujer al frente y participantes masculinos.

Esteban, la recién reconocida, ha destacado la evolución de Elyseum, que en apenas un año ha conseguido una importante proyección nacional, y ha agradecido el respaldo de las mujeres que forman parte del proyecto.

Además, ha querido compartir el reconocimiento con Inés Gárate, empresaria del obrador Santo Tomé, también distinguida durante el acto como miembro honorífico. Ambas son "amigas del barrio" y su amistad se remonta a su infancia y tiene como punto de encuentro el barrio de Santo Tomé, donde sus familias se conocían desde hace décadas.

Mesa redonda del acto celebrado en la Fábrica de Armas de Toledo. Ángela Pulido Díaz

"Es una gran mujer y una gran amiga", ha señalado Esteban, que ha recordado que sus padres acudían habitualmente al establecimiento familiar. Un vínculo personal que ha dado al nombramiento un componente especialmente emotivo.

La jornada también ha servido para reivindicar que la igualdad no puede ser una responsabilidad exclusiva de las mujeres. En este sentido, el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha defendido que se trata de una tarea compartida al 50 % entre hombres y mujeres.

Asimismo, ha puesto en valor la trayectoria de las dos homenajeadas como referentes de la ciudad y ha destacado su "marca Toledo" que llevan allá donde van.

Acto celebrado en Toledo por Elyseum Woman Club. Ángela Pulido Díaz

En este contexto, Esteban ha querido reconocer también la implicación masculina en el impulso de estos espacios y ha agradecido a José Luis, García-Ochoa, director gerente de la correduría de seguros García Ochoa su apuesta por patrocinar la sección de mujeres 'Pioneras de Castilla-La Mancha' en EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.

Igualdad con obstáculos

Más allá de los reconocimientos, el encuentro ha puesto sobre la mesa las barreras que siguen condicionando el acceso de las mujeres a puestos de responsabilidad. La presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo, ha recordado que los avances conseguidos son fruto de muchos años de trabajo y ha reivindicado el papel de las mujeres que, sin ocupar grandes titulares, sostienen cada día sus negocios, explotaciones agrícolas y familias.

Cedillo ha señalado la conciliación, la corresponsabilidad y el emprendimiento femenino como algunos de los desafíos pendientes, además de la necesidad de evitar que las mujeres queden atrás ante los nuevos avances tecnológicos.

Por su parte, la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha aportado dos datos que reflejan las desigualdades que todavía persisten: el 92,6 % de los contratos que se interrumpen para atender los cuidados corresponden a mujeres y una de cada dos trabajadoras tiene un empleo a tiempo parcial.

Patricia Franco con Esther Esteban e Inés Gárate. Ángela Pulido Díaz

La primera mesa redonda, titulada 'Generaciones en diálogo: lo conseguido y lo que falta', ha reunido a profesionales de distintos ámbitos para compartir experiencias y analizar las dificultades que encuentran las mujeres en su desarrollo profesional.

Entre los asuntos abordados han aparecido la falta de confianza, el síndrome de la impostora y la necesidad de contar con referentes y espacios donde compartir experiencias.

También se ha hablado de la brecha digital que afecta especialmente a las mujeres del medio rural, que necesitan disponer de las mismas oportunidades para acceder a la formación y a las herramientas tecnológicas.

La inteligencia artificial ha ocupado otro de los espacios centrales de la mañana. Daniela Goicoechea, cofundadora de Brandcrops y Multiplica tus horas, ha ofrecido una charla sobre liderazgo y tecnología bajo una premisa: la inteligencia artificial también necesita mujeres que participen en su desarrollo y dirección.

Construir el futuro

La segunda mesa redonda ha reunido a representantes de las instituciones y del tejido empresarial, entre ellas la propia Esther Esteban, para abordar cómo pueden colaborar las distintas organizaciones para reducir las brechas existentes.

La confianza, la escucha y la capacidad de construir equipos han sido algunas de las claves compartidas por las participantes. Esteban ha defendido la colaboración público-privada como una herramienta imprescindible para avanzar y ha advertido de que la inteligencia artificial puede reproducir los mismos patrones de desigualdad que existen en la sociedad si no se desarrolla con transparencia y supervisión humana.

La presidenta de Elyseum, Belén Campos, ha insistido en la importancia de confiar en una misma, asumir los errores y entender el liderazgo desde la capacidad de conseguir que otras personas quieran seguirte.

Foto de familia del evento de Elyseum Woman Club. Ángela Pulido Díaz

Una visión que también ha compartido la directora territorial de Unicaja en Castilla-La Mancha, Almudena Noheda, al defender que la influencia no depende únicamente del cargo que se ocupa, sino de la confianza que se construye con los equipos.

En el tramo final, las participantes han mirado hacia las próximas generaciones. Franco ha advertido del riesgo de que la inteligencia artificial reproduzca sesgos masculinos y perpetúe estereotipos, mientras que Esteban ha defendido un futuro en el que las mujeres no solo alcancen puestos de responsabilidad, sino que las nuevas generaciones aspiren a superarlos.

La jornada ha cerrado así con una idea que ha atravesado buena parte de las intervenciones: los avances conseguidos no pueden servir de excusa para detenerse. Como ha resumido Lydia Sanchís durante la clausura, "el futuro no se espera, sino que se construye". Y, para Elyseum, hacerlo pasa necesariamente por seguir tendiendo redes entre mujeres.