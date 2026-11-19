Confirmado por el Estatuto de los Trabajadores: se puede despedir a un empleado que no cumple objetivos

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LO ESENCIAL Las claves El artículo 54.2.e del Estatuto de los Trabajadores permite el despido disciplinario por una disminución continuada y voluntaria del rendimiento normal o pactado. Para justificar la procedencia del despido ante un juez, la empresa debe probar que la bajada de rendimiento es prolongada en el tiempo y responsabilidad directa del empleado. Expertos en Recursos Humanos advierten que no haber alcanzado los objetivos durante un periodo puntual, como tres meses, no justifica por sí solo el despido. La empresa debe aportar datos objetivos y valorar si el trabajador contaba con los medios, la formación o el contexto adecuado para cumplir con sus tareas.

Son muchos los trabajadores cuya remuneración y puesto de trabajo dependen del cumplimiento de unos objetivos. ¿Qué ocurre si no se cumplen? ¿Puede la empresa despedirlos?

“Casi nunca es tan simple como parece”, afirma Sandra Díaz, socia de negocio de Recursos Humanos (HRBP) en la red social LinkedIn.

Porque, para justificar un despido disciplinario por bajo rendimiento, “el artículo 54.2.e del Estatuto de los Trabajadores exige una disminución continuada y voluntaria del rendimiento normal o pactado”.

Estatuto de los Trabajadores

Poniendo el foco en el Estatuto de los Trabajadores, el artículo 54 hace referencia al despido disciplinario. “El contrato de trabajo podrá extinguirse por decisión del empresario, mediante despido basado en un incumplimiento grave y culpable del trabajador”, dice su punto 1.

Y el punto 2 hace referencia a los incumplimientos contractuales. En concreto, enumera una serie de ellos como las faltas repetidas e injustificadas de asistencia o puntualidad al trabajo, la indisciplina o desobediencia o las ofensas verbales o físicas al empresario o a sus compañeros.

También incluye la disminución continuada y voluntaria en el rendimiento de trabajo normal o pactado. Entonces, y para que un juez considere procedente un despido basado en este punto, la empresa debe probar esa disminución continuada y voluntaria.

Es decir, que debe aportar datos o pruebas de que el rendimiento del trabajador ha caído. Además, debe ser durante un periodo prolongado de tiempo, no algo puntual. Y que el trabajador es el responsable, que su bajo rendimiento no se debe a la falta de formación o de medios por parte de la empresa, por ejemplo.

Poniendo el foco en el periodo de tiempo, la experta en RRHH indica que “tres meses por debajo del objetivo no demuestran todo eso por sí solo”.

Y pone el ejemplo que un comercial que vende menos que el resto pero resulta que le pasan los contactos que nadie quiere, lleva la peor zona y necesita permiso para cada descuento.

“¿Trabaja mal? Quizá, pero el ranking no te lo cuenta. Es muy fácil que alguien diga que no se esfuerza cuando lo único que sabe es que no llega y que sobre eso se empiece a preparar un despido”.

Y añade: “Si te toca aprobarlo, pregunta qué se le pedía, si era realista, con qué medios contaba y con quién lo comparan”.



De ahí que subraye que “si la respuesta es que le falta actitud, esa opinión necesita hechos que la apoyen. Necesitarás saber qué dejó sin atender, qué plazos podía cumplir y no cumplió, qué errores se repiten y también qué explicó la persona y qué hizo la empresa al enterarse”.

Además, pone el foco en el calendario: “Eso se apunta cuando pasa, incluido lo que la empresa prometió y no cumplió. Si empiezas a documentar cuando ya has decidido despedir es fácil que acabes recogiendo solo lo que te da la razón”.

Por último, subraya que “aunque la salida esté justificada si contratas a otra persona y a los pocos meses se atasca en el mismo sitio, no te has librado del problema. Antes de aprobar el despido conviene tener claro qué se irá con esa persona y qué seguirá siendo responsabilidad de la empresa”.