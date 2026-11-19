Aunque la ley solo reconocía la opción de desheredar por maltrato de obra, la jurisprudencia ya reconoce el abandono afectivo y el maltrato psicológico. EE.

Confirmado por el Código Civil: los mayores de 65 pueden dejar sin herencia a sus hijos si hay abandono afectivo o maltrato

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LO ESENCIAL Las claves El Tribunal Supremo equipara el abandono afectivo y la falta continuada de relación imputable al hijo con el maltrato psicológico, permitiendo la desheredación. Para desheredar a un descendiente es obligatorio hacerlo constar en el testamento bajo notario y especificar la causa legal exigida por el Código Civil. En caso de que el hijo impugne la decisión tras el fallecimiento, el resto de los herederos están obligados a probar dicho abandono para mantener la desheredación. La desheredación de un hijo produce un efecto rebote por el cual su parte de la legítima pasa a ser heredada automáticamente por sus descendientes (los nietos).

Muchas personas mayores sufren el abandono afectivo de sus hijos. Pese a ello, asumen con resignación que, cuando fallezcan, la ley les obligará a dejarles una parte de su herencia. Y aunque en España exista un sistema de herederos forzosos, hay una vía legal para sortearlo.

Gracias a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la indiferencia familiar ya se puede castigar. Y es que el abandono prolongado ya es motivo para poder quitar a un descendiente de la herencia.

Para ello, el Código Civil exige que la desheredación se incluya en el testamento bajo notario, especificando la causa legal. Históricamente, la ley solo contemplaba como motivo suficiente la negación de alimentos al progenitor, el maltrato de obra o la injuria grave.

El papel del Tribunal Supremo

Fue la doctrina del Tribunal Supremo la que dio un paso histórico adaptando el Código Civil a la realidad social, ya que la norma databa de 1889. En sus sentencias de 2014 y 2015, el Alto Tribunal confirmó que el "maltrato de obra" incluye el maltrato psicológico.

Por eso, una falta continuada de relación afectiva, imputable exclusivamente al hijo, puede justificar una desheredación.

Eso sí, ese abandono debe causar un daño moral o un deterioro de la salud de la persona que deja el testamento.

¿Y si hay reconciliación? En ese caso, la jugada quedará completamente anulada, tal como establece el artículo 856 del Código Civil.

El "efecto rebote"

Aunque exista esta vía legal, el trámite esconde un campo de minas judicial tras el fallecimiento. Según el artículo 850 del Código Civil, si el hijo desheredado niega el abandono que se hizo constar en el testamento, el resto de herederos deben probarlo.

De no lograrlo, la desheredación se declarará injusta y el hijo recuperará su parte legítima de herencia. Para evitar que esto suceda, los notarios recomiendan a los testadores que recojan pruebas en vida.

Por ejemplo, podrían valer historiales médicos por depresión o actas notariales de mensajes sin respuesta. Por otro lado, hay un posible "efecto rebote".

Y es que en caso de que la desheredación de los hijos siga adelante, su parte perdida pasará a ser de los nietos.

¿Y los hermanos?

A diferencia de hijos o padres, los hermanos no son "herederos forzosos" según el Código Civil. Al ser parientes colaterales, la ley no les reserva ninguna parte obligatoria del patrimonio.

Por tanto, al hacer testamento, se puede excluir a los hermanos por completo y dejar los bienes a quien se desee sin necesidad de justificarlo ni desheredarlos legalmente.