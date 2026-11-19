Austria da una lección a España: parte del salario del trabajador se invierte como un plan de pensiones privado

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LO ESENCIAL Las claves El sistema de pensiones en España afronta crecientes dudas debido al envejecimiento demográfico, la jubilación del 'baby boom' y la reducción de cotizantes por cada pensionista. Austria combina un modelo de tres pilares (estatal, ocupacional y privado), donde destaca la 'mochila austriaca' como fondo de capitalización individual. En la 'mochila austriaca', la empresa ingresa un porcentaje del salario bruto del empleado en un fondo gestionado por una entidad financiera, manteniendo el trabajador la propiedad total del dinero. El capital acumulado puede rescatarse al ser despedido, al cambiar de empresa o mantenerse intacto para cobrarlo al jubilarse en efectivo o como renta vitalicia exenta de impuestos.

Ahora que se habla del futuro de las pensiones (otro año más), y de la subida para el año 2027, conviene mirar a otros países para ver cómo funcionan en este campo.

Porque, el sistema en España, tal y como lo conocemos, está cada vez más en duda debido al envejecimiento de la población y una pirámide demográfica que no ayuda.

Hablando en román paladino, cada vez hay más jubilados (la ‘culpa’ recae en la conocida como generación del baby boom) y menos cotizantes.

Muchas son las propuestas que durante los últimos años se han puesto sobre la mesa. No sólo en España. También en otros países.

Una de ellas procede de Austria, de ahí que se la conozca con el nombre de ‘mochila austriaca’. A continuación, desvelamos cuáles son sus características.

Tres pilares

Antes de entrar en detalle sobre la 'mochila austriaca', conviene recordar cuáles son los tres pilares del sistema de pensiones en el país. Por un lado, el estatal; por otro, el ocupacional; y, el tercero, el privado.

El estatal está financiado por las cotizaciones de los empleados y empresarios. Los primeros, aportan el 10,25% del salario bruto; los segundos, el 12,55%.

El ocupacional, por su parte, incluye diferentes planes empresariales entre los que se encuentra la conocida como ‘mochila austriaca’. Y, el privado, son pensiones privadas.

¿Cómo funciona la ‘mochila austriaca’? Lo hace de la siguiente manera: cada empleado dispone de un fondo de capitalización individual en el que el empresario va depositando un porcentaje del salario bruto del trabajador.

Dicho dinero es gestionado por una entidad financiera que lo invierte para sacar el correspondiente rendimiento que, siempre, pertenece al trabajador.

Al ser el propietario, en cualquier momento puede saber qué cantidad es la que está acumulada en el fondo que funciona como un ahorro a largo plazo, similar a un plan de pensiones privado.

¿Qué ocurre si es despedido? Que recibe el 100% del capital (el Estado lo garantiza). Lo mismo sucede si decide cambiar de empresa o lanzarse a crear su propio negocio.

Junto a una hipotética situación de desempleo, la ‘mochila austriaca’ lo que hace a la vez es costear su futura jubilación.

Porque puede acceder al fondo como una pensión que, o bien puede pagarse en efectivo, o bien como una renta vitalicia exenta de pagar impuestos. Es decir, se puede reservar como complemento de la pensión.

Fue en 2003 cuando el Gobierno austriaco creó este fondo de capitalización individual nutrido por las aportaciones de los empresarios en base al salario bruto de cada trabajador.