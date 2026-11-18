El secretario general de UGT no ha dudado en afirmar que su familia “era pobre” porque eran seis hermanos en casa. Más información:

Pepe Álvarez, sobre su infancia: "En nuestra casa siempre se detenían todos los pobres que pasaban pidiendo"

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LO ESENCIAL Las claves Pepe Álvarez recuerda su infancia en una humilde aldea asturiana de seis hermanos, donde su familia acogía a personas vulnerables que pasaban pidiendo. Comenzó a trabajar a los 12 años en una gasolinera para ayudar a cubrir los gastos familiares y más tarde ejerció como camarero en Avilés y Oviedo. Se mudó a Barcelona con 19 años para trabajar en la Maquinista Terrestre y Marítima, momento en el que se afilió a la Unión General de Trabajadores (UGT). El actual secretario general de UGT afronta el que será su último mandato al frente del sindicato tras ser reelegido por tercera vez en marzo de 2024.

El secretario general de la Unión General de Trabajadores (UGT), Pepe Álvarez, que lleva diez años en el cargo, está en su último mandato al frente del sindicato. Más allá de su labor como sindicalista, ¿Cómo fue su infancia". En diferentes entrevistas ha dejado claras dos premisas: una, que su familia “era pobre”; y, dos, que iban “justos”.

Nacido en la localidad asturiana de Belmonte de Miranda el 20 de marzo de 1956, su infancia no fue fácil. Así lo recordó en una entrevista concedida a El Independiente: “Yo vengo de una aldea de Asturias, de un núcleo pequeño, de unas veinte casas y de una familia de seis hermanos”.

A la escuela iba a un pueblo cercano. Y recuerda un terrible accidente que le hizo cambiar de colegio: “Estalló un polvorín y nos repartieron por otras escuelas”.

Cubrir gastos

Uno de los hechos que recuerda con más cariño, tal y como recordó en Catalunya Radio, fue que “en nuestra casa, que éramos bastante pobres, siempre se detenían todos los pobres que pasaban pidiendo, o se quedaban en la casa a dormir”.

Dada su situación, y ya desde la escuela, al terminar las clases se iba a trabajar al campo. “Al cumplir los 12 años, los fines de semana iba a trabajar en la gasolinera del pueblo. Ahí trabajé, básicamente para cubrir gastos porque en mi familia, con seis hijos, íbamos justos”.

Curioso que, en la cadena de radio, ratificara que en la estación de servicio fue “muy feliz porque me ahorraban ir al campo, que no me gustaba demasiado”. Luego trabajó de camarero en Avilés y Oviedo.

¿Qué recuerdos tiene de sus padres? Su padre murió cuando Pepe Álvarez tenía 17 años. Un hombre trabajador y “de izquierdas”. Trabajaba “de mano de obra, en un sitio y en otro”.

Y su madre trabajaba en casa. “Casa no significa dentro de casa, sino en la explotación familiar que tenían ambos, que era muy pequeña”.

Más tarde, comenzó los estudios de Formación Profesional en la localidad de Noreña. Y ya en 1975, como dice en su blog, “me traslado a Barcelona y comienzo a trabajar en la empresa Maquinista Terrestre y Marítima, actualmente Alstom”. Tenía 19 años.

Fue ese mismo año cuando se afilió a la Unión General de Trabajadores (UGT). Tres años después fue elegido secretario de Acción Sindical y miembro del comité de empresa.

Tras pasar por diferentes puestos, llegó a la secretaría general en el 42 Congreso Federal celebrado en Madrid del 9 al 12 de marzo de 2016. En marzo de 2024 fue elegido por tercera vez. Es su último mandato.