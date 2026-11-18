Es oficial: la ayuda de 480 € al mes para los desempleados que empiecen a trabajar después de estar cobrando el paro

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves El Complemento de Apoyo al Empleo (CAE) permite cobrar hasta 480 euros al mes para compatibilizar la reincorporación laboral con el paro o un subsidio. La medida exige requisitos específicos según la prestación, como haber consumido al menos 270 días del paro contributivo o haber agotado la prestación previa en el subsidio. La cuantía no es fija y disminuye progresivamente por trimestres o meses según el tipo de jornada y la duración del contrato, con un límite máximo de 180 días. Existen excepciones que impiden solicitar la ayuda, como ser contratado por una empresa donde se trabajó en los últimos 12 meses o por ciertos familiares.

Encontrar un empleo después de una etapa de desempleo supone recuperar ingresos y volver al mercado laboral, pero también puede generar dudas sobre qué ocurre con el dinero que se recibe del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Para facilitar esa reincorporación laboral, existe una fórmula que permite seguir cobrando una ayuda mientras se trabaja: el Complemento de Apoyo al Empleo (CAE), que puede alcanzar los 480 euros mensuales.

En vigor desde 2025, esta medida permite compatibilizar el paro o un subsidio por desempleo con un nuevo trabajo, a jornada completa o parcial, para evitar perder de inmediato la protección económica al incorporarse al mercado laboral.

¿Quién puede solicitarla?

Los requisitos dependen de la prestación que se esté cobrando.

En el caso de quienes perciben un subsidio por desempleo, pueden acceder al complemento si han agotado la prestación contributiva o han cotizado entre 90 y 359 días antes de quedarse sin trabajo y comienzan una nueva relación laboral por cuenta ajena.

Por su parte, quienes cobran el paro contributivo deben tener reconocida una prestación de al menos 420 días y haber consumido, como mínimo, los primeros 270 días.

Además, deben comenzar una actividad laboral y cumplir las condiciones de compatibilidad previstas por el SEPE.

Existen algunas excepciones que impiden acogerse a esta fórmula. Entre ellas, se encuentran quienes sean contratados por una empresa en la que hayan trabajado durante los doce meses anteriores.

Tampoco podrán beneficiarse quienes sean contratados por determinados familiares o por una compañía que tenga un expediente de regulación de empleo (ERE) en determinadas circunstancias.

La cuantía disminuye

Los 480 euros no constituyen una cantidad fija para todos los beneficiarios. En el caso de los subsidios, el complemento depende del trimestre de percepción y de la jornada laboral.

Para un contrato a tiempo completo, se cobran 480 euros durante el primer trimestre, 360 durante el segundo, 240 durante el tercero, 180 durante el cuarto y 120 euros a partir del quinto.

En las prestaciones contributivas, la cantidad también varía según el mes de prestación y la jornada.

Para un empleo a tiempo completo, alcanza los 480 euros entre los meses décimo y decimoquinto, baja a 360 entre el decimosexto y el decimoctavo y continúa reduciéndose posteriormente.

El complemento tiene una duración máxima de 180 días y cada día que se percibe se descuenta del periodo de prestación o subsidio que el trabajador tenga pendiente de cobrar.

En el caso de los subsidios, se aplica desde el inicio de la compatibilidad. Para las prestaciones contributivas reconocidas a partir del 1 de abril de 2025, se activa automáticamente desde el 1 de enero de 2026, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

Si el contrato de trabajo finaliza, el trabajador podrá solicitar la reanudación de la prestación que le quede pendiente, siempre que reúna las condiciones exigidas.