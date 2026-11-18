Tres trabajadoras de Philip Morris España, en una sede de la compañía. PMI

Con el desarrollo de alternativas libres de humo, la plantilla de Philip Morris ha incorporado nuevos perfiles en su plantilla.

La empresa que ha triplicado su plantilla en España en 10 años hasta más de 1.000 empleados: desde comerciales a científicos de datos y expertos en IA

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LO ESENCIAL Las claves Philip Morris España ha triplicado su plantilla en la última década hasta superar los 1.000 empleados, evolucionando de perfiles comerciales a roles altamente tecnológicos como científicos de datos y expertos en IA. La compañía respalda esta transformación con una inversión global de más de 14.000 millones de euros en alternativas libres de combustión y destina 88,4 millones de euros a remuneración en España. La filial española registra una productividad un 60% por encima del promedio industrial nacional y cuenta con la certificación Global Top Employer por sus estándares laborales y de formación continua. La empresa impulsa la atracción y desarrollo de talento a través de programas formativos como Future In Progress, Future Leaders Program y sus becas de prácticas universitarias Deep Work.

En apenas diez años, el sector del tabaco ha cambiado sustancialmente. La tecnología, el impulso de lo científico o la responsabilidad han abierto la puerta a un nuevo paradigma en compañías como Philip Morris, tanto en sus productos como en su propia plantilla de empleados.

Hace una década, lo habitual era que la estructura pivotara en torno a una lógica de distribución y venta, con personal orientado, principalmente, a la labor comercial. Actualmente, la composición del equipo ha virado hacia perfiles más tecnológicos y ligados a la ciencia. Hoy, dentro de Philip Morris España se encuentran científicos de datos, especialistas en inteligencia artificial e ingenieros de producto.

Se trata de un incremento cualitativo en los roles, pero también en cuanto a cantidad: en apenas estos diez años, el equipo se ha multiplicado por tres.

Es un cambio que trasciende el relato corporativo y responde a un giro estratégico de la compañía en el ámbito global.

14.000 millones de inversión

La transición global de Philip Morris, respaldada por más de 14.000 millones de euros invertidos en alternativas libres de combustión para sustituir al cigarrillo, repercute directamente en su política de recursos humanos. El motivo es evidente: introducir categorías inexistentes hace quince años requiere perfiles inéditos con aptitudes muy distintas a las de antaño.

En este escenario, el talento científico resulta determinante. Philip Morris centraliza buena parte de su investigación en su centro de I+D de Suiza, conocido como ‘El Cubo’. Allí confluyen perfiles muy diversos, que incluyen equipos de toxicología, medicina, bioquímica e ingeniería.

Todos ellos trabajan para validar científicamente estas opciones dirigidas a fumadores adultos que no abandonan el hábito.

En España, esta evolución también tiene un reflejo. Entre los más de 1.000 profesionales que trabajan para la compañía en nuestro país, la red comercial histórica convive ahora con perfiles de desarrollo técnico, analítica de datos y plataformas directas al consumidor.

El triple de empleados

El volumen de empleados en España se ha triplicado en la última década. Además, entre 2019 y 2023, la inversión en remuneración de los empleados aumentó un 14% anual, hasta situarse en 88,4 millones de euros.

La productividad respalda este esfuerzo. Según la consultora internacional The European House – Ambrosetti, el rendimiento de la filial española se sitúa un 60% por encima del promedio del sector industrial nacional, evidenciando mayor eficiencia y especialización operativa.

Indicador Dato Empleados en España Más de 1.000 Crecimiento de plantilla en la última década ×3 Inversión en salarios y beneficios 88,4 M€ Inversión global en formación (2019-2023) 1,2 M€ Impacto total en el empleo 280,9 M€ Fuente: The European House – Ambrosetti (2024)

El efecto arrastre en la economía es significativo. Por cada euro destinado a empleo propio, se generan 2,2 euros adicionales en la cadena de valor. Las compras de bienes y servicios sostienen unos 170 millones de euros en empleo indirecto y 23 millones en inducido.

Reunión de becarios en la sede de la compañía. PMI

Trabajar en Philip Morris

Abordando una perspectiva más práctica, la demanda de nuevas aptitudes para trabajar en Philip Morris abre la puerta a diferentes programas e iniciativas de formación y estimulación del talento. Así, la compañía articula tres vías principales de acceso para nuevos profesionales según su madurez laboral:

Future In Progress (Graduate Program) : esquema rotativo internacional de 24 meses presente en 23 países, incluida España, ideado para recién graduados interesados en bienes de consumo masivo.

: esquema rotativo internacional de 24 meses presente en 23 países, incluida España, ideado para recién graduados interesados en bienes de consumo masivo. Future Leaders Program : itinerario de 36 meses activo en 20 países para profesionales con titulación MBA y al menos seis años de trayectoria, orientado a posiciones de alta dirección.

: itinerario de 36 meses activo en 20 países para profesionales con titulación MBA y al menos seis años de trayectoria, orientado a posiciones de alta dirección. Deep Work (prácticas universitarias): modelo formativo estructurado que suma experiencia en plantilla y un máster oficial becado al 100% por la firma, con 48 jóvenes activos en Madrid y Canarias junto a entidades como la Fundación Universidad-Empresa.

Aprendizaje continuo

Muy relacionado con esta filosofía es la promoción del talento dentro de la propia empresa: entre 2019 y 2023, la firma destinó más de 1,2 millones de euros a la capacitación continua de sus equipos en España.

Dentro de esta estrategia destaca el programa Growth, concebido para actualizar competencias y facilitar la movilidad interna.

Este recurso permite que empleados con perfiles originariamente tradicionales asuman funciones técnicas emergentes, convirtiendo la reconversión profesional en un beneficio que atañe tanto al empleado como a la propia empresa, que no tiene que buscar fuera lo que ya tiene dentro de la organización.

Cultura de aprendizaje

El énfasis en la formación continua y el celo en la actividad de toda la plantilla ha sido destacado a nivel internacional. Philip Morris figura en el selecto grupo de 17 corporaciones con la certificación Global Top Employer del Top Employers Institute, en reconocimiento a sus estándares laborales.

Y en el mercado nacional, la filial fue incorporada al ranking de las 100 Mejores Empresas para Trabajar en España de Actualidad Económica, subrayando su cultura de aprendizaje continuo y desarrollo personal.

La estructura de la firma en España combina sedes operativas en Madrid y Las Palmas de Gran Canaria con una red de distribución y negocio que cubre todo el país, facilitando la captación de talento en diversas regiones.

En el plano internacional, el grupo emplea a más de 84.000 personas, comercializa sus alternativas sin humo en 110 países y acumula más de 14.000 millones de euros en desarrollo científico desde 2008, alineando la reinvención del modelo productivo con la de sus propios equipos.

Dudas más frecuentes

¿Cómo se define el entorno laboral en Philip Morris España?

La compañía cuenta con más de un millar de profesionales, sedes en Madrid y Las Palmas y actividad comercial nacional. Dispone del sello Global Top Employer y figura entre las 100 mejores compañías para trabajar en el país según Actualidad Económica.

¿Qué vías de inserción existen para perfiles jóvenes?

Se ofrecen tres alternativas: el programa formativo rotativo Future In Progress (24 meses en 23 países), el itinerario de aceleración ejecutiva Future Leaders (36 meses para perfiles MBA con experiencia) y el proyecto Deep Work, que integra prácticas remuneradas y máster bonificado.

¿Cuál es el volumen actual de plantilla en España?

La organización supera los 1.000 empleados en territorio nacional tras triplicar su equipo en diez años. Su masa salarial y paquete de beneficios se incrementó a un promedio anual del 14% entre 2019 y 2023, situándose en 88,4 millones de euros

Este es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de EL ESPAÑOL, en colaboración con Philip Morris