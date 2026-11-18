La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, durante la clausura de las Jornadas Confederales de Acción Sindical 2026, en la sede de UGT. Eduardo Parra Europa Press

Confirmado: los trabajadores tienen derecho a llegar 15 minutos tarde y desayunar sin tener que recuperar ese tiempo

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LO ESENCIAL Las claves El Tribunal Supremo reconoce el derecho a 15 minutos de cortesía en la entrada y 20 minutos de desayuno como tiempo efectivo de trabajo. La sentencia resuelve un conflicto entre una entidad financiera y los sindicatos tras intentar la empresa eliminar estos derechos mediante un nuevo registro horario. El fallo determina que los sistemas de fichaje no pueden utilizarse para modificar unilateralmente acuerdos o condiciones laborales previamente reconocidas. Esta medida no es de aplicación general: solo beneficia a trabajadores cuyos convenios colectivos o acuerdos de empresa ya contemplen dichas condiciones.

El Tribunal Supremo ha reconocido el derecho de determinados trabajadores a llegar hasta 15 minutos después de la hora oficial de entrada y disfrutar de una pausa para desayunar de hasta 20 minutos sin que ese tiempo tenga que recuperarse posteriormente.

Así se establece en la sentencia del 5 de marzo de 2024, en la que determina que ambos periodos deben contabilizarse como tiempo efectivo de trabajo cuando así lo establezcan los acuerdos laborales aplicables.

La sentencia, identificada como 410/2024, afecta a un conflicto entre una entidad financiera y varios sindicatos. La disputa comenzó después de que la empresa implantara una nueva guía para regular el registro horario de sus empleados. Con dicho sistema se pretendía contabilizar la hora real a la que fichaba cada trabajador y que la pausa del desayuno no se considerase tiempo trabajado.

No obstante, los sindicatos recurrieron esta decisión al considerar que la empresa estaba modificando unas condiciones laborales que ya estaban reconocidas. El origen del conflicto se encontraba en un acuerdo laboral firmado el 25 de octubre de 1991, que contemplaba tanto los 15 minutos de cortesía en la entrada como los primeros 20 minutos de la pausa para desayunar.

Así, el tribunal dio la razón a las organizaciones sindicales y recordó que la implantación de un nuevo sistema de registro horario no puede utilizarse para modificar unilateralmente las condiciones de trabajo ni eliminar derechos previamente reconocidos.

¿Cómo se aplica esto?

Teniendo esto último en cuenta, quienes estén incluidos en los acuerdos que contemplan estas ventajas pueden seguir disfrutando de ellas, aunque la empresa haya implementado un nuevo mecanismo de fichaje. Sin embargo, esto no se aplica a todos los trabajadores.

El Supremo establece que los fichajes realizados durante los 15 minutos posteriores a la hora pactada de inicio de la jornada deben considerarse efectuados puntualmente. Esto significa que, en los casos contemplados por el acuerdo, el trabajador no tiene que compensar esos minutos al finalizar su jornada.

Sin embargo, la sentencia no establece un derecho general para todos los empleados del país. Para disfrutar de estas condiciones es necesario que estén contempladas en el convenio colectivo, en un acuerdo de empresa, en el contrato de trabajo o que se hayan reconocido como una condición más beneficiosa por parte del empleador.

Asimismo, antes de dar por hecho que estos minutos forman parte de la jornada laboral, los empleados deben consultar qué establece su convenio colectivo y qué acuerdos tiene vigentes su empresa.