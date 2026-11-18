Afra Blanco, sobre la vivienda: “Es un privilegio para unos pocos. Sólo compran personas con mucho poder adquisitivo”

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LO ESENCIAL Las claves La compraventa de viviendas en España creció un 3,4% en agosto hasta alcanzar las 49.319 operaciones, recuperándose tras la caída del 5,1% registrada en julio. La sindicalista Afra Blanco alerta de que la vivienda se está convirtiendo en un privilegio accesible solo para empresas o personas con alto poder adquisitivo que compran para invertir. Blanco propone como solución subir los salarios de los trabajadores o limitar directamente el precio de la vivienda para garantizar el acceso a un bien básico. El repunte del mercado inmobiliario en agosto estuvo impulsado tanto por las operaciones de vivienda nueva, que subieron un 4,9%, como por las de segunda mano, que crecieron un 3%.

La compraventa de viviendas ha vuelto a la senda positiva. En agosto subió un 3,4% respecto al mismo mes de 2025, hasta un total de 49.319 operaciones. Se trata de su mayor cifra en un mes de agosto desde 2024, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con este aumento, la compraventa de viviendas retoma los ascensos después de la caída interanual del 5,1% registrada el pasado mes de julio.

El avance interanual en agosto fue consecuencia del repunte de las operaciones sobre viviendas nuevas en un 4,9% (10.521 operaciones), así como de las realizadas sobre viviendas de segunda mano, que aumentaron un 3% (38.798 operaciones).

“No tendría por qué ser una mala noticia si somos capaces de responder con claridad el quién y el para qué”, afirmó la sindicalista de UGT Afra Blanco en ‘Al rojo vivo’ de laSexta.

Porque, a su entender, “cuando respondemos a esas dos preguntas entonces nos damos cuenta de la terrible noticia que es”.

Quién compra

Desde el punto de vista de la sindicalista, la pregunta que está sobre la mesa y que refleja la gravedad del problema de la vivienda es: ¿Quién está comprando?

“Son personas con muchísimo poder adquisitivo o empresas”, responde Afra Blanco. ¿Esto que quiere decir?

Pues que, como dice la sindicalista, “que la vivienda se está convirtiendo en un privilegio para unos pocos y una aspiración abstracta para muchos”. Personas que compran para invertir, no para vivir".

Y añade: “Ese es el gran drama. Estamos ante una exigencia legal y socialmente necesaria que no se está cumpliendo?”.

¿Dónde está la solución? “O se aumentan los salarios de los trabajadores y las trabajadoras para garantizar el acceso a un derecho, a un bien básico como es el derecho a la vivienda, o se limita el precio a la vivienda. No hay más”.

Volviendo al tema de las compraventas, y a la estadística del INE, el mercado recuperó el signo positivo en agosto tras haber caído en julio.

Si ponemos el foco en la vivienda libre, en agosto hubo 46.022 transacciones. Es decir, un incremento del 3,46% interanual. Mientras que en la vivienda protegida, hubo 3.297 transacciones (un 2,3% más que en el mismo mes de 2025).

En el segundo trimestre de 2026, el precio de la vivienda creció un 12,2% en tasa interanual, mientras que las hipotecas constituidas en agosto de 2026 fueron 33.841. Un aumento del 2,35% sobre el mismo mes del año anterior.