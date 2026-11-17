Yolanda Díaz, sobre su infancia: "Cuando estaba en el instituto trabajé limpiando casas y también puse copas en un bar”

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LO ESENCIAL Las claves Yolanda Díaz ha anunciado la retirada de su candidatura para dirigir la Organización Internacional del Trabajo (OIT) con críticas a la institución. La ministra de Trabajo será una de las ausentes en las listas electorales para las próximas elecciones generales. Recordó que durante su etapa en el instituto compaginó los estudios trabajando limpiando casas y poniendo copas en un bar. Su infancia estuvo fuertemente marcada por el activismo político de su padre, Suso Díaz, exsecretario general de CCOO en Galicia.

Yolanda Díaz, actual vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, será una de las grandes ausentes de las listas electorales de las próximas elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Su futuro se ligaba a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) pero, finalmente, ha anunciado la retirada de su candidatura. Y lo ha hecho atacando a la institución en un comunicado.

"Doy este paso sabiendo que, si nada cambia, la OIT seguirá en declive", ha escrito. "El mundo necesita una OIT valiente. Ese día llegará. Y allí estaremos".

Infancia

Yolanda Díaz (55 años) siempre ha estado ligada a la defensa de los trabajadores. Recordemos que, profesionalmente, sus primeros pasos los dio como abogada laboralista. Algo que le venía de familia.

Porque su padre, Suso Díaz, fue secretario general de Comisiones Obreras (CCOO) en Galicia entre los años 1992 y 2000. También militó en el Partido Comunista de España (PCE) durante la clandestinidad.

Uno de los recuerdos que tiene Yolanda Díaz de su infancia es el ir y venir de trabajadores, intelectuales y dirigentes políticos por su casa.

Así lo ha relatado en diferentes ocasiones. De todas aquellas personas, se le quedó grabada una: Santiago Carrillo. Cuando sólo tenía 4 años le besó la mano. “Nací en una casa que rezumaba política. Tuve esa suerte", dijo a RTVE.

Su madre, Carmela, también dejó una huella profunda en su vida. "Era de familia de militares, católica, moderna, divertidísima y guapa. Yo me parezco a mi padre. Aunque ella tenía ojos azules. Íbamos juntas por la calle y la miraban a ella", afirmó en una entrevista con La Vanguardia.

Con esta ‘mochila’, normal que su progenitora le dijera frases como la siguiente: “Nena, una medallita o un padrenuestro daño no hace". Porque su madre la llamaba ‘nena’. Era la pequeña de tres hermanos.

En su etapa en el instituto, antes de empezar la carrera de Derecho en la Universidad de Santiago de Compostela, compaginaba los estudios con el trabajo.

"Cuando estaba en el instituto, trabajé limpiando casas. También puse copas en un bar. Hice de todo", confesó en una conversación con Gonzo en Salvados.

Su trayectoria política y profesional ha estado marcada por su infancia y su juventud, por la figura paterna y materna. Ahora, queda un camino que todavía no ha desvelado por dónde irá.