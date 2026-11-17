Irene Montero, sobre la vivienda: "Si quieres que baje el precio de los alquileres, Podemos es la mayor garantía"

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LO ESENCIAL Las claves Irene Montero se presenta como candidata de Podemos para las elecciones del 29-N en alianza con ERC, reivindicándose como la mayor garantía para bajar el precio de los alquileres. Entre las propuestas clave de Podemos destacan la rebaja de los alquileres de hasta el 40%, la creación de un supermercado público, el freno a la especulación inmobiliaria y la reducción del gasto militar. Montero defiende la capacidad de su formación para materializar medidas frente a las excusas de otros partidos políticos de la izquierda. Aunque los sondeos ubican a Podemos con bajo porcentaje de voto, la alianza con ERC eleva la estimación al 2,5% e impulsaría su presencia a nueve escaños.

Después del fallido acuerdo con el Frente Amplio, Irene Montero se presenta como candidata de Podemos de cara a las elecciones generales del 29-N. La formación morada presenta una alianza junto a ERC para impulsar cambios en materia de vivienda y economía.

La eurodiputada y candidata considera que su partido ofrece mayores garantías para aplicar medidas como la bajada de los alquileres, la intervención del mercado inmobiliario o la creación de un supermercado público.

"Si tú quieres que eso pase, Podemos es tu mayor garantía", ha asegurado en una entrevista con elDiario.es.

En dicha entrevista, Montero reivindicaba la necesidad de que exista una fuerza política a la izquierda del PSOE capaz de llevar a cabo las propuestas que, a su juicio, otros partidos se limitan a incluir en sus programas electorales.

Entre sus prioridades figuran acabar con la especulación inmobiliaria, reducir el coste de la cesta de la compra y destinar menos recursos al gasto militar para reforzar los servicios públicos.

La propuesta de Podemos

La dirigente ha defendido que la diferencia entre Podemos y otras formaciones progresistas no está tanto en los compromisos que adquieren durante la campaña como en su capacidad para materializarlos.

"La gente está cansada de excusas, de que le cuenten un programa electoral que se saben de arriba a abajo y que suena muy bonito, pero que luego a la hora de la hora siempre le digan 'es que no hay mayoría parlamentaria, es que Europa no deja, es que no hemos conseguido convencer al PSOE'", ha explicado.

Preguntada por las dificultades para sacar adelante determinadas medidas durante los gobiernos de coalición. Montero ha rechazado que la falta de apoyos parlamentarios sea una justificación habitual.

Como ejemplo, ha recordado algunas de las iniciativas impulsadas durante la primera legislatura progresista, como la ley trans, la reforma de la ley del aborto, el tope al gas y los impuestos a las grandes energéticas.

La candidata ha situado el acceso a la vivienda entre los principales problemas que pretende abordar su formación.

Bajo el lema 'Paz, casa y trabajo', Podemos plantea una intervención más intensa del Estado en el mercado inmobiliario, con una rebaja de los alquileres de hasta el 40%, restricciones a la compra especulativa y medidas contra los grandes propietarios y los fondos de inversión.

Su programa también contempla limitar los pisos turísticos, destinar viviendas al alquiler social y ampliar el parque público.

A pesar de las iniciativas y confianza de Irene Montero en su proyecto político, los sondeos más recientes sitúan a Podemos en una posición muy débil: entre el 0,9% y el 1,8% de voto estimado, con cero o un escaño en la mayoría de las estimaciones.

Según el sondeo de Sociométrica para EL ESPAÑOL, la intención de voto de Podemos se dispara gracias a su alianza con ERC, situándose en 2,5% y alcanzando los nueve escaños.

Sin embargo, prácticamente todos se concentrarían en Cataluña y Podemos conseguiría tan solo uno en Madrid.