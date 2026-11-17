Francisco (54), profesor: "En la concertada se cobran unos 2.000 €, pero cada vez cuesta más llegar a fin de mes"

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LO ESENCIAL Las claves Francisco Baz, profesor en un centro concertado de Madrid, denuncia que el sueldo medio de unos 2.000 euros brutos al mes es insuficiente para llegar a fin de mes por el coste de la vida. El docente señala la sobrecarga de trabajo fuera del horario lectivo y el exceso de burocracia como principales obstáculos para la conciliación y la calidad educativa. A pesar de trabajar en la concertada, apoya las reivindicaciones del sector público y defiende que la vocación docente no debe sustituir a unas condiciones laborales dignas. Baz destaca que cuidar a los profesores es fundamental para cuidar a los alumnos y pide la colaboración entre familias y docentes para ofrecer una mejor educación.

"Cuidar a los profesores también es una manera de cuidar a los alumnos". Así resume Francisco Baz, profesor de primaria en Madrid, el propósito de las reivindicaciones del sector educativo. Un ámbito que se ha manifestado en las últimas semanas en forma de huelga indefinida.

Baz, aunque es docente en una escuela concertada del Puente de Vallecas, denuncia los mismos problemas que claman desde la pública. "Un profesor de la concertada en Madrid puede cobrar unos 2.000 euros brutos al mes", explica el maestro en declaraciones a EL ESPAÑOL.

"Aunque el sueldo pueda parecer razonable sobre el papel, la realidad es que cada vez cuesta más llegar a fin de mes", matiza. Baz pone como ejemplo la subida de precios de la vivienda, la cesta de la compra y los gastos cotidianos.

Pero bajo su punto de vista, el salario tan solo es la punta del iceberg: "También hay que hablar de estabilidad laboral, jornada y condiciones de trabajo porque todo forma parte de la dignidad de nuestra profesión".

Y es que como bien indica, su trabajo "no termina cuando suena el timbre". "Terminamos haciendo una parte importante del trabajo fuera del horario lectivo, incluso fuera de la jornada presencial", expone.

En esta línea, afirma que "muchas veces cuesta desconectar, organizarse y reservar tiempo para la familia o para uno mismo". "La implicación de un docente no puede ser una excusa para normalizar la sobrecarga de trabajo", añade.

Pero, ¿a qué se debe la acumulación de trabajo? Baz pone el foco en la burocracia: "Es frustrante porque a veces dedicamos más tiempo a documentar lo que hacemos que a pensar cómo podemos hacerlo mejor".

"No son un capricho"

Por eso, el docente reclama que el profesorado no debería tener que recurrir constantemente a su tiempo personal para poder cumplir con todo. Porque bajo su punto de vista, "la vocación no sustituye a unas condiciones laborales dignas".

Por otro lado, señala que "es difícil desconectar cuando sabes que un alumno tiene un problema y te preocupa cómo puedes ayudarle". Pese a todo lo que relata Baz, todavía hay personas que no comprenden las quejas del sector educativo.

"Nuestras reivindicaciones no son un capricho ni una forma de trabajar menos", responde el maestro antes de añadir: "Pedimos unas condiciones que nos permitan hacer mejor nuestro trabajo".

"Familias y docentes no deberíamos estar enfrentados, todos queremos que los niños aprendan, crezcan y reciban la mejor educación posible", resume para concluir con una reflexión: "Todos trabajamos para que los niños reciban la mejor educación posible".