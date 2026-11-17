Entró en vigor: los trabajadores tienen derecho a cobrar todos sus pluses habituales aunque estén de vacaciones

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LO ESENCIAL Las claves Los trabajadores tienen derecho a mantener sus pluses habituales en la nómina durante las vacaciones, según garantizan el Estatuto de los Trabajadores y la jurisprudencia del Supremo y del TJUE. La clave para cobrar estos complementos es la habitualidad: el abono es obligatorio si se ha percibido el plus en al menos 6 de las últimas 11 nóminas previas. Los convenios colectivos no pueden prohibir el pago de los pluses habituales en vacaciones; cualquier cláusula que los excluya se considera nula de pleno derecho. Se pueden reclamar las cantidades adeudadas con un límite de 12 meses hacia atrás, incluyendo un recargo por mora del 10% de interés en caso de impago salarial.

Miles de trabajadores españoles pierden dinero cada vez que se van de vacaciones por una práctica empresarial tan extendida como ilegal: recortar los pluses de la nómina durante los días o el mes de descanso.

Sin embargo, la normativa laboral es tajante. El artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores garantiza que las vacaciones son un derecho retribuido. Por tanto el empleado no puede sufrir ninguna penalización económica por disfrutar de su descanso.

Tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) han consolidado una doctrina que blinda este derecho. Sentencias como la número 468/2020 del Supremo determinaron que recortar la nómina habitual en vacaciones genera un "efecto disuasorio" ilegítimo.

La regla de los 'seis meses'

De modo que si un empleado tiene un cuadrante regular que incluye domingos o noches, la empresa está obligada a abonar el plus dominical, de turnicidad o nocturnidad aunque no trabaje por vacaciones.

Muchas compañías se escudan en que el convenio colectivo de su sector excluye el pago de pluses en vacaciones.

No obstante, la jurisprudencia advierte de que esto es nulo de pleno derecho.

Un convenio colectivo puede establecer la fórmula matemática para calcular la cantidad a abonar por el plus, pero nunca puede contradecir la ley y prohibir su abono. La clave reside en un solo concepto: la "habitualidad".

Adrià Navarro, abogado de la firma NH Advocats, arroja luz sobre el límite exacto para exigir este dinero: "Si percibes un determinado plus en, al menos, 6 de tus últimas 11 nóminas, tendrías derecho a su percepción en la retribución del período vacacional".

Solo quedan fuera de esta protección los complementos esporádicos —como horas extras puntuales — o aquellos que compensan costos que no se producen estando en casa, como el plus de transporte o las dietas.

Cómo reclamar los pluses

Si revisas tu nómina de agosto y te das cuenta de una irregularidad, estás a tiempo de recuperar tus pluses.

La ley permite exigir el pago de las diferencias salariales de forma retroactiva, pero con un estricto límite de 12 meses desde que se devengó la nómina.

Para ello, el empleado debe interponer una papeleta de conciliación (SMAC) o un burofax formal. Además, el empleado puede pedir un extra en concepto de interés.

Al tratarse de una deuda salarial, el artículo 29.3 del Estatuto de los Trabajadores estipula que la empresa tendrá que pagar el dinero adeudado sumando un interés por mora del 10%.