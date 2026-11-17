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LO ESENCIAL Las claves Los hijastros no heredan de forma automática salvo que se les incluya en el testamento, y tributan fiscalmente a un tipo más alto que los hijos biológicos al encuadrarse en un grupo de parentesco lejano. El cónyuge de un segundo matrimonio tiene derecho por ley al usufructo de un tercio de la herencia, lo que puede generar conflictos con los hijos de la relación anterior respecto al uso de la vivienda habitual. Las parejas de hecho carecen de legítima o derechos hereditarios en el Código Civil sin testamento expreso, quedando desprotegidas salvo en ciertas comunidades autónomas con derecho propio. El abogado David Jiménez aconseja revisar el testamento tras cualquier cambio familiar, así como el régimen económico matrimonial y la designación explicita de beneficiarios en los seguros de vida.

Familias reconstituidas. Es decir, familias que se rompen pero que una o las dos partes rehacen su vida con otras personas. La pregunta que surge es qué ocurre con los hijos de la actual pareja si hablamos de herencias.

Para responder, EL ESPAÑOL ha entrevistado al abogado experto en herencias David Jiménez: “Heredan en igualdad con sus hermanos de la relación anterior. Lo que establece la diferencia es la situación de la pareja”. Pero se pueden dar una serie de casos.

“Si nos hemos casado, el nuevo cónyuge tiene derecho por ley al usufructo de un tercio de la herencia. Es decir, puede usar y disfrutar esa parte, o cobrar sus rentas, de por vida. Ese usufructo pesa también sobre lo que reciben los hijos del primer matrimonio”, explica el también economista y empresario.

Y prosigue: “Si somos pareja de hecho, en el Código Civil la pareja no tiene ni legítima ni derechos si no hay testamento. Si no la incluimos expresamente, no recibe nada. En algunos territorios con derecho propio y en Cataluña, la pareja estable sí tiene derechos hereditarios”.

Otro punto a destacar es que “los hijos de la pareja, es decir, nuestros hijastros, no heredan nada de nosotros salvo que los incluyamos en el testamento. Además, fiscalmente tributan bastante más que un hijo, porque Hacienda los encuadra en un grupo de parentesco más lejano. Solo la adopción los equipara a los hijos”.

Puntos clave

David Jiménez apunta una serie de puntos clave que hay que tener muy en cuenta en estas situaciones. Por ejemplo, revisar el testamento después de cada cambio: divorcio, nuevo matrimonio o el nacimiento de un hijo.

También el régimen económico del nuevo matrimonio. “En gananciales, la mitad de lo que se gane durante el matrimonio es del cónyuge antes incluso de repartir la herencia. Con separación de bienes, no. Esto cambia mucho lo que llega a los hijos de la relación anterior”, subraya el abogado.

Y, como no, la vivienda. “Es el foco número uno de conflictos: la viuda o el viudo vive en ella y los hijos del primer matrimonio son copropietarios. Hay que dejarlo resuelto: quién se queda la casa, con qué derecho y hasta cuándo”, remarca.

Otro aspecto que conviene no olvidar son los seguros de vida. “Muchas pólizas dicen ‘beneficiario: mi cónyuge’, y eso se interpreta como el cónyuge que haya al fallecer, no el que había al firmar. Hay que revisar a quién queremos de verdad como beneficiario”, indica.

Asimismo, hay que poner el foco en la administración de la herencia de los hijos menores, y en la fiscalidad.

“Hijos, cónyuge, pareja de hecho e hijastros tributan de forma muy distinta, y además varía según la comunidad autónoma”, sostiene Jiménez.

Beneficiados y perjudicados

Con este panorama, David Jiménez tiene claro que hay perjudicados y beneficiados: “Si no hay testamento, la ley reparte a partes iguales entre todos los hijos y el cónyuge viudo recibe su usufructo. La pareja de hecho y los hijastros quedan completamente fuera. Son, sin duda, los más desprotegidos en una familia reconstituida”.

Y resalta lo siguiente: “Con testamento, el margen es amplio. Hay un tercio para mejorar a cualquiera de los hijos o nietos y otro tercio de libre disposición. Eso permite favorecer a los hijos de una relación frente a los de otra, o dejar más a la nueva pareja. Los hijos solo tienen garantizada su parte del tercio de legítima estricta”.

Asimismo, manifiesta que también es frecuente el conflicto con el usufructo del viudo. “Los hijos del primer matrimonio ven cómo la persona que vino después usa y disfruta parte de lo que dejó su padre o su madre, a veces durante décadas, y muchas veces alguien de su misma edad. Eso genera tensión, aunque la ley permite cambiar ese usufructo por otros bienes o por dinero”.

En definitiva, ¿A quién beneficia más? “A quien el testador haya querido proteger, siempre que lo haya dejado por escrito. El que no hace testamento deja que decida la ley, y la ley no conoce su familia”, concluye David Jiménez.