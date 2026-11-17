Carlos Mozo, maquinista de Renfe: "Para estar aquí, todos hemos hecho una inversión; la media de gasto es de 25.000 €"

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Carlos Mozo, maquinista de Renfe, explica que acceder al sector requiere una alta inversión económica, con un gasto medio de unos 25.000 euros entre formación, pruebas y cursos. Para trabajar en Renfe, los aspirantes deben realizar un curso de 10 meses y 1.150 horas, además de superar la correspondiente Oferta Pública de Empleo y un riguroso proceso de selección. El sueldo de un maquinista en Renfe oscila entre los 28.000 y los 65.000 euros anuales, mientras que la empresa pública concentra a cerca del 90% de los profesionales del país. Cada año entre 250 y 300 maquinistas abandonan las empresas ferroviarias privadas para incorporarse a Renfe, lo que provoca importantes pérdidas de personal en el sector privado.

Carlos Mozo es maquinista de Renfe, uno de los gremios más sonados del momento después del fatídico accidente de Urda en Toledo. A pesar de encontrarse en el ojo del huracán por algo tan sombrío, este sector lleva años de conflicto por lo difícil que es acceder a él, sobre todo a nivel económico.

En una entrevista concedida a El Confidencial, Mozo señaló que para entrar en este sector hay que tener mucha paciencia y mucho dinero para conseguir superar los exámenes, pruebas, cursos, entre otros.

Sin embargo, a pesar de las dificultades, sus trabajadores siguen con una vocación admirable esperando conseguir que más gente decida seguir esta línea de trabajo, una espera que puede hacerse larga frente a las circunstancias actuales.

Un sector en emergencia

Mozo pertenece a la cuarta generación de maquinistas de su familia y forma parte de las últimas promociones de la empresa pública. No obstante, para conseguir llevarse el título de maquinista tuvo que esperar más de dos años e invertir grandes cantidades de dinero.

"Hay que pensar que, para llegar hasta aquí, todos hemos hecho una inversión importante, entre cursos, prácticas, exámenes y demás; la media de gasto para poder llegar a Renfe suele rondar los 25.000 euros", expresó el maquinista.

El curso ronda los 21.000 euros, a lo que hay que sumar los meses de estudio necesarios para entrar en Renfe, que da trabajo al 90% de los maquinistas del país. "Yo creo que soy de las promociones que más hemos tenido que esperar, empecé con el curso en Sevilla hace casi 3 años y acabo de terminarlo", explicó Mozo, señalando que para entrar en Renfe hay que esperar a que se publique una Oferta Pública de Empleo del operador y aprobarla.

Para ser maquinista de Renfe en España, es necesario tener al menos 20 años, contar con bachillerato o una titulación equivalente de FP y superar el reconocimiento médico y psicofísico.

Una vez hecho esto, hay que realizar un curso de formación de aproximadamente 10 meses y 1.150 horas, que combina 650 horas teóricas sobre normativa, señalización y seguridad ferroviaria con 500 horas prácticas de conducción y simulación.

Al finalizar, los aspirantes deben superar los exámenes correspondientes para obtener la licencia de maquinista y el diploma de conducción.

Sin embargo, conseguir todas estas acreditaciones no garantiza un puesto en Renfe: para trabajar en la compañía también hay que superar su proceso de selección, que incluye un examen de conocimientos ferroviarios, pruebas psicotécnicas, un simulador de conducción, una entrevista personal y un reconocimiento médico.

Así, la patronal asegura que necesita más conductores a pesar de que el número de escuelas homologadas por la Agencia Española de Seguridad Ferroviaria (AESF) ha aumentado considerablemente.

En la convocatoria de 2026, Renfe ofertó 550 plazas y recibió 1.048 solicitudes, de las cuales aprobó 926 solicitudes. Esto contrasta con otros años: en 2025 se ofertaron 470 plazas y se recibieron 1.053 inscritos; en 2024 se presentaron 848 para las 600 plazas ofertadas y en 2023 se presentaron 814 para las 450 plazas ofertadas.

Por otro lado, según informa la Asociación de Empresas Ferroviarias Privadas, entre 250 y 300 maquinistas abandonan cada año las empresas ferroviarias privadas para incorporarse a Renfe.

Una situación que ha llegado a provocar pérdidas de entre el 40% y el 50% de la plantilla en ciertas compañías. Sin embargo, no existen cifras oficiales exactas que muestren este cambio.

Con esto, el salario de un maquinista en Renfe puede ir desde los 28.000 euros hasta los 65.000 euros, mientras que en el sector privado varía entre 40.000 y 50.000 euros; en este caso, dependerá de la formación del trabajador.

Así, a pesar de que es difícil conseguir entrar, según Mozo, "es un estilo de vida" al que no todos están acostumbrados y ahora, más que nunca, es necesario contar con perfiles más profesionales que ayuden a mejorar la red ferroviaria española.