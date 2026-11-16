Venden una casa rural de 2 habitaciones y 65 m² con una parcela de 600 m² y piscina, a 1 hora de Madrid

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Se vende por 90.000 euros un espacio rústico en Navalafuente con parcela de 600 m², mobile home, casita independiente y garaje, ubicado a una hora de Madrid. La oferta no transmite la propiedad del terreno, sino una participación en una cooperativa que otorga el derecho de uso vitalicio y no admite financiación mediante hipoteca. El complejo dispone de instalaciones comunitarias como piscina, gimnasio, salón de juegos y vigilancia 24 horas, con un gasto de comunidad de 200 euros mensuales. La normativa de la cooperativa permite sustituir la construcción actual únicamente por otra estructura móvil o desmontable de hasta 80 m², descartando obras tradicionales.

Encontrar una vivienda a un precio asequible en la Comunidad de Madrid parece algo imposible; sin embargo, en el municipio de Navalafuente, al norte de la región, hay una oferta inmobiliaria que llama la atención por sus características.

Una parcela de unos 600 metros cuadrados por 90.000 euros, con instalaciones propias y acceso a una urbanización privada que cuenta con piscina, gimnasio y vigilancia 24 horas, son algunas de dichas características.

El anuncio publicado en Idealista describe una finca rústica situada en la carretera de Guadalix. El espacio dispone de dos habitaciones, un baño y aproximadamente 65 metros cuadrados construidos. mobile home con un anexo, un porche cubierto destinado a garaje y una pequeña casita independiente.

Además de todo, cuenta con suministros de agua, electricidad y gas, así como una terraza. La urbanización en la que se encuentra tiene más de 50 años de antigüedad y ofrece diferentes instalaciones comunitarias.

Entre estas instalaciones, están una piscina, un gimnasio y un salón de juegos. Además, dispone de servicio de vigilancia las 24 horas.

Vivienda y parcela

Aunque el anuncio presenta el inmueble como una finca rústica en venta, hay un detalle que los interesados deben tener en cuenta antes de plantearse la compra. En realidad, los 90.000 euros no corresponden a la adquisición de una vivienda con una parcela inscrita como propiedad independiente.

Según explica el anunciante, lo que se vende es una participación en una cooperativa propietaria de la urbanización privada. La participación concede el derecho de uso y disfrute vitalicio de una parcela individual, además del acceso a las zonas comunes.

Trastero. Idealista

Es decir, por 90.000 euros el comprador puede hacerse con el derecho de uso y disfrute de los 600 metros cuadrados de parcela antes mencionados, en los cuales hay varias construcciones, entre ellas una mobile home y una casita independiente. Esto sin adquirir la propiedad del terreno, sino una participación en la cooperativa que gestiona la urbanización.

Por este motivo, la operación no permite solicitar una hipoteca sobre el inmueble, ya que no se transmite la titularidad de una finca registral independiente. No obstante, el derecho de uso es transmisible, por lo que el comprador podría venderlo posteriormente a otra persona, siempre de acuerdo con las normas de la cooperativa.

Una vivienda de 80 m²

Otra de las posibilidades que contempla la oferta es sustituir las instalaciones actuales por una vivienda móvil o desmontable de madera de entre 75 y 80 metros cuadrados.

Eso sí, existen determinadas limitaciones. La cooperativa únicamente permite reemplazar las construcciones existentes por otras de características similares, móviles o desmontables. Por tanto, quedan excluidas las viviendas de obra tradicional y cualquier modificación debe cumplir la normativa vigente y contar con las autorizaciones correspondientes.

Jardín. Idealista

A los 90.000 euros del precio anunciado hay que sumar otro gasto: la comunidad tiene una cuota de 200 euros mensuales, lo que supone 2.400 euros al año.

De esta manera, la oferta de Navalafuente presenta una alternativa para quienes buscan un espacio privado, con terreno y servicios comunitarios en el norte de Madrid, aunque sus condiciones de adquisición son diferentes a las de una compraventa inmobiliaria convencional.