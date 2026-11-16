José y Merce, dueños de un bar: "La inversión inicial fue de unos 50.000 €, ahora facturamos 27.000 € al mes"

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LO ESENCIAL Las claves José y Merce rescataron un bar tradicional en el barrio madrileño de Carabanchel para evitar que se convirtiera en vivienda, apostando por una cocina totalmente artesanal. Para poner en marcha el local requirieron una inversión inicial de unos 50.000 euros procedentes de sus propios ahorros, aunque señalan que el colchón ideal se sitúa entre 75.000 y 80.000 euros. Tras situar su punto de equilibrio en 25.000 euros mensuales, el bar ha alcanzado la rentabilidad en su segundo mes completo al facturar 28.000 euros. Los hosteleros organizan la actividad en turnos intensivos de tres días a la semana para garantizar el descanso el resto de jornadas.

En el barrio madrileño de Carabanchel, José y Merce decidieron arriesgar todos los ahorros de su vida para rescatar un bar tradicional que cerraba por jubilación y evitar que se convirtiera en una vivienda.

Así, fundaron El Clavao con el objetivo de preservar la identidad del barrio a través de manteles y cuadros con una idea clara: elaborar absolutamente todo desde cero. Un compromiso artesanal que se sustenta en un importante control de costes que les ha permitido alcanzar la rentabilidad en tiempo récord.

La pareja de hosteleros contó todo sobre el modelo de negocio detrás de El Clavao en una entrevista con El Xef en Cocina, destacando la importancia de mantener vivo un comercio que trae vida al barrio.

El negocio de El Clavao

"La única clave para mí para que El Clavao funcione es ser fieles a lo que nosotros pensamos, y es huir de esa cuarta y quinta gama", explicó José, dejando claro que la esencia del bar radica en transmitir esa sensación de sentirse en casa.

Así, El Clavao nace como un lugar de encuentro entre vecinos y para mantener la vida en el barrio madrileño de Carabanchel. A pesar de que lo que llevó a Merce y a José a fundar el restaurante es pasional, a veces resulta agotador.

Aunque los turnos sean intensos, se los distribuyen ellos mismos: "Son tres días a tope, en esos tres días de jueves, viernes y sábado, a turno partido, y luego ya domingo, lunes y martes tienes para ese descanso", señaló Merce.

Para levantar su negocio como autónomos, José y Merce invirtieron prácticamente todos sus ahorros: "La reforma, en obra, es sencilla, que al final es algo de electricidad, pintura, fontanería... acondicionarlo en general, fueron 15.000 euros en lo que es la empresa de reformas, luego otros 6.000 euros u 8.000 euros en maquinaria necesaria", calculó José.

Sumando a todo esto otros gastos como software, seguros, entre otros, señaló José que "hemos necesitado 50.000 euros de ahorros propios". Lo cierto es que el hostelero explicó que decidieron utilizar el dinero que habían ahorrado toda su vida para montar su negocio porque "no teníamos ningún tipo de necesidad económica que no fuera la ambición y el luchar por una hostelería en la que nosotros creemos, decidimos invertir todo lo que tenemos y jugárnosla".

"Sí, la inversión propia ha sido de 50.000 euros, pero para montar esto, al final tienes que tener lo que se conoce como un colchón, entre 75.000 y 80.000 euros", recalcó Merce, matizando que esta es la cantidad necesaria para un negocio de cuatro personas como el suyo.

Tras esta inversión, cabe preguntarse si, tras unos pocos meses abiertos y esa gran inversión, han conseguido que sea viable este negocio; por ello, José manifestó que lo más importante para conseguir un punto medio entre la inversión y los ingresos es "conocer exactamente cuáles son tus costes y dónde está tu punto de equilibrio".

"Una vez conocido el punto de equilibrio, que es donde el restaurante ya empieza a funcionar por sí solo, por nuestra parte está en torno a 25.000 euros más o menos", continuó exponiendo José que agregó que una vez se alcanza este objetivo de facturación, "todo lo que venga a partir de ahí será beneficio".

José y Merce, dueños de un bar: “La inversión inicial fue de unos 50.000 €, ahora facturamos 27.000 € al mes”

De esta manera, Merce expresó que, respecto a su facturación mensual, actualmente "estamos en unos 27.000 euros aproximadamente; ha sido el primer mes".

En este sentido, José recordó que El Clavao abrió la segunda quincena de julio, por lo que agosto fue su primer mes completo trabajando: "Sabíamos que nuestro punto de equilibrio estaba cercano a los 25.000 euros; la facturación fue de 20.000 euros. Y el segundo mes completo, que ya es el de septiembre, la facturación ha sido de 28.000 euros; ya estamos en números que permiten sanear el negocio", recalcó.

Frente a estos números, ambos mostraron su incredulidad ante la rapidez con la que ha acabado por rentabilizarse su negocio, algo que ha sido posible gracias al arduo trabajo que lleva detrás.

Con esto, José aprovechó para recordar que "cuando aparecimos aquí muchos nos decían que no íbamos a aguantar", no obstante, se encontraron con Antonio, un vecino del barrio, que decidió tomarse un botellín de cerveza en El Clavao todos los días, hasta que un día decidió explicarles por qué siempre optaba por volver: "¿Cómo no voy a ir a un sitio donde son majetes y está cuidando el local?".

Así, como explicó José, la relación que mantienen con Antonio es "casi de parentesco"; un ejemplo de lo que se ha convertido El Clavao para el barrio de Carabanchel.