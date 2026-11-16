ISDIN vuelve a innovar con una iniciativa que pone la tecnología al servicio de la farmacia. Cedida.

Con esta iniciativa, FARMACIA IS IN busca construir una relación de confianza con los consumidores y combinarla con el conocimiento científico y el consejo profesional.

ISDIN trae a la farmacia nuevas soluciones tecnológicas para potenciar su papel de referente en salud

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LO ESENCIAL Las claves ISDIN lanza la iniciativa FARMACIA IS IN para integrar herramientas tecnológicas en las farmacias y mejorar la atención dermofarmacéutica. El proyecto permite trasladar ventajas digitales al espacio físico, como descuentos por compras y acceso a información científica tras recibir muestras. La compañía se marca como objetivo alcanzar más de 4.000 farmacias adheridas a esta plataforma antes de finalizar el año 2026. La iniciativa busca acercar el canal farmacéutico a los públicos más jóvenes ofreciendo experiencias y recomendaciones cada vez más personalizadas.

La tecnología está modificando no solo cómo compramos, sino también cómo buscamos información y tomamos decisiones sobre el cuidado de la piel. Las nuevas generaciones se mueven con naturalidad entre ambos mundos y esperan relaciones cada vez más conectadas y personalizadas.

La farmacia afronta esta transformación desde una posición singular. A la experiencia física suma proximidad, conocimiento científico, confianza y un elemento difícil de replicar digitalmente: el consejo de un profesional.

FARMACIA IS IN, la iniciativa impulsada por ISDIN, parte de esa combinación para incorporar nuevas soluciones tecnológicas y conectar de forma más estrecha ambos entornos.

El proyecto busca facilitar una relación más continuada entre farmacéuticos y clientes y, al mismo tiempo, acercar el canal a públicos jóvenes acostumbrados a experiencias digitales personalizadas.

"Fidelizar no es retener. Fidelizar es dar tanto valor que el cliente quiera volver. Y creemos que la farmacia reúne unas condiciones extraordinarias para conseguirlo: conocimiento, cercanía y una relación de confianza que la tecnología puede ayudar a potenciar", afirma Juan Naya, CEO de ISDIN.

La farmacia en la era digital

Iniciativa ISDIN. Cedida.

El ecosistema planteado por FARMACIA IS IN tiene un objetivo común: contribuir a mejorar la salud dermatológica de las personas de la mano de la farmacia.

Una de sus herramientas permite que las compras de productos ISDIN realizadas en los establecimientos adheridos generen ventajas que pueden utilizarse posteriormente como descuento.

El canje se realiza directamente en la farmacia, de manera que una dinámica nacida en el entorno digital termina trasladándose al espacio físico y creando nuevos puntos de relación con el profesional.

Esa conexión continúa también después del consejo farmacéutico. Las muestras recomendadas pueden vincularse a herramientas digitales desde las que el cliente accede a información científica sobre el producto y obtiene beneficios adicionales si decide incorporarlo a su rutina de cuidado. La tecnología permite así extender el valor de la recomendación más allá del momento en que se produce.

A estas herramientas se añaden actividades y experiencias en los establecimientoss, vinculadas a la salud de la piel, la innovación, la formación y el asesoramiento, que acercan la ciencia y el conocimiento dermatológico a los consumidores.

“ISDIN vuelve a innovar con una iniciativa que pone la tecnología al servicio de la farmacia”, señala Tomás Muret, vocal nacional de Dermofarmacia del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF).

Asegura que, gracias a este proyecto, cuentan con nuevas herramientas para reforzar su papel “como expertos en salud dermofarmacéutica”.

Además, logran “generar nuevas oportunidades para acercar a las personas a la farmacia, conocer mejor sus necesidades y ofrecerles un consejo cada vez más personalizado”.

Más de 4.000 farmacias

FARMACIA IS IN está dando sus primeros pasos de implementación y el objetivo de ISDIN es superar los 4.000 establecimientos adheridos antes de finalizar 2026.

El modelo permite que cada farmacia incorpore las distintas herramientas de forma progresiva, adaptándolas a su propia actividad y a las necesidades de sus clientes.

"Queremos que la farmacia sea el lugar donde los consumidores encuentren una experiencia única, que combine ciencia, innovación, confianza y recomendación profesional", señala Naya.

Más de cinco décadas después de iniciar su relación con las farmacias, ISDIN plantea con FARMACIA IS IN un nuevo paso en esa alianza.

Busca poner ciencia, innovación y tecnología al servicio de la recomendación profesional para aportar valor a los consumidores y generar nuevas oportunidades para el canal farmacéutico.

"ISDIN trae a la farmacia nuevas soluciones tecnológicas para potenciar su papel de referente en salud", es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de El Español, en colaboración con ISDIN.