Emily Orsi, repartidora venezolana en España: "Lo malo es el pago. Pagan muy poco por paquete y, encima, tarde”

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LO ESENCIAL Las claves Emily Orsi, una venezolana de 34 años afincada en Zaragoza, relata en TikTok las dificultades de su trabajo como repartidora. Entre los aspectos negativos destaca la baja remuneración por paquete y la demora en los pagos, que llegan 20 días después de finalizar el mes. Su jornada incluye recorrer cerca de 10 kilómetros a pie y subir más de 15 pisos diarios, gestionando alrededor de 70 entregas. Como principal ventaja del empleo, destaca la flexibilidad para organizar los horarios de entrega y la opción de intercambiar turnos con sus compañeros.

Hay quien prefiere lo que popularmente se conoce como hacer la compra en las tiendas o supermercados. Pero hay quien opta por hacerlo por internet y que se lo envíen directamente a casa. Estos últimos porque les gusta, o porque no tienen tiempo para hacerlo de otra manera.

Para que estos últimos estén satisfechos, necesitan de personas que les lleven a su puerta sus pedidos. Son los conocidos como repartidores, que suele ser una salida laboral para inmigrantes que buscan su primer empleo.

Una de esas personas es Emily Orsi, una venezolana de 34 años que se dedica a esta profesión en Zaragoza.

Día a día

En TikTok, esta venezolana ha relatado cómo es su día a día en esta profesión donde el medio de trabajo puede abarcar desde una furgoneta a una bicicleta.

"El día empieza rodando los paquetes en la aplicación y numerándolos para saber por dónde comenzar”, relata en la red social.

Y prosigue: “Hoy tengo 70 entregas. Si todo sale bien, termino sobre las dos de la tarde, pero depende mucho de si las personas están en casa o hay que dejar el paquete a un vecino. Eso quita bastante tiempo".

Haciendo cuentas sobre lo que le supone trabajar como repartidora, Emily calcula que recorre unos diez kilómetros cada día a pie. Por si fuera poco, tiene que subir más de 15 pisos diarios. Y no todos tienen ascensor.

"La ruta casi siempre es la misma porque nuestro código postal está dividido en zonas. Ya tenemos asignadas nuestras calles", relata Emily.

¿Y cómo ve el vaso, medio lleno o medio vacío? "Lo positivo es que puedes organizar tu horario, repartir en mañana o tarde".

Eso le permite, por ejemplo, cambiar el turno con un compañero “para que te cubra” en el caso de no poder trabajar durante un periodo de tiempo determinado del día.

¿Y lo negativo? “Lo malo es el pago. Pagan muy poco por paquete y, encima, tarde. Trabajas un mes y el dinero llega 20 días después de que termine ese mes”, se lamenta.

Según la encuesta Anual de Estructura Salarial del INE, el salario bruto medio en España está en los 29.540,26 euros.

Y según diferentes estudios de portales de empleo, el sueldo medio bruto de un repartidor o rider en España está en una horquilla que va de los 16.500 a 21.250 euros brutos anuales.